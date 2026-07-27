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Manuela Gómez habló sin filtros sobre cómo se la lleva con Yina Calderón: esto confesó

Manuela Gómez desata opiniones al hacer curiosa confesión sobre Yina Calderón mediante sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Manuela Gómez habló sin filtros sobre cómo se la lleva con Yina Calderón: esto confesó
¿Cuál fue la confesión que hizo Manuela Gómez sobre Yina Calderón? | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Manuela Gómez se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales al hacer una sorprendente confesión sobre Yina Calderón.

Además, los internautas se han sorprendido por la confesión que hizo acerca de cómo se la lleva en la actualidad con Yina, con quien aparentemente tuvo una rivalidad.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Manuela Gómez sobre Yina Calderón?

Cabe destacar que Manuela Gómez se ha destacado no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital y mantener informados a sus seguidores sobre lo que hace en su vida cotidiana, sino también, por hablar recientemente sobre Yina Calderón.

Recientemente, un internauta le preguntó a Manuela Gómez sobre Yina Calderón, preguntándole acerca de cómo se la lleva con ella, pues, han circulado varios rumores que no se la llevan de buena manera, pues, expresó las siguientes palabras:

Manuela Gómez habló sin filtros sobre cómo se la lleva con Yina Calderón: esto confesó
Esto dijo Manuela Gómez sobre Yina Calderón. | Foto: Canal RCN

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“No sé si realmente hicimos las pases o no, simplemente me la encontré en el evento. En estos momentos no me interesa tener guerras con nadie, pues, me siento muy tranquila. Además, las cosas solo las sabemos entre ella y yo”, agregó Manuela Gómez.

Todos los rumores comenzaron a circular en las redes sociales al ver que recientemente Manuela y Yina Calderón se encontraron durante un evento y comenzaron a circular todo tipo de rumores frente a cómo se la llevan.

¿Cómo fue la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace varios meses, el nombre de Manuela Gómez adquirió gran visibilidad a través de las distintas plataformas digitales, no solo por todos los sucesos que vivió en La casa de los famosos Colombia, sino también, por el compromiso que le hizo su expareja.

El nombre de Juan Pablo Restrepo, o conocido en redes como JP Gringo, generó todo tipo de opiniones en las redes sociales frente a la propuesta de matrimonio que le hizo a Manuela Gómez.

Manuela Gómez habló sin filtros sobre cómo se la lleva con Yina Calderón: esto confesó
Así fue el paso de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Aunque Manuela no le dio algún tipo de respuesta al creador de contenido, se evidencia que en la actualidad está soltera, enfocada en sus proyectos y, también, en el cuidado de su hija.

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