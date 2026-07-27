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María Fernanda Aristizábal preocupa tras revelar los problemas de salud que está enfrentando

María Fernanda Aristizábal reveló que atraviesa varios problemas de salud y explicó cómo el estrés ha afectado su cuerpo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
María Fernanda Aristizábal alarmó a sus seguidores al mostrar el complicado momento de salud que vive
María Fernanda Aristizábal preocupa tras revelar los problemas de salud que está enfrentando (Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP)

La reconocida modelo, presentadora y exreina de belleza María Fernanda Aristizábal preocupó a sus seguidores luego de compartir una sincera publicación en redes sociales en la que habló de varios problemas de salud que ha venido presentando.

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A través de sus historias, la colombiana mostró una imagen acompañada de un mensaje en el que explicó que su cuerpo ha reaccionado al estrés con diferentes síntomas físicos, una situación que llamó la atención de quienes siguen su día a día.

María Fernanda Aristizábal compartió una preocupante "dosis de realidad" sobre su estado de salud
María Fernanda Aristizábal encendió las alarmas tras revelar el difícil momento de salud que atraviesa (Foto Jason Kempin / AFP)

¿Qué le pasó a María Fernanda Aristizábal?

La presentadora publicó una fotografía que describió como una "dosis de realidad", con lo que parece ser la intención de mostrar que no todos los días son perfectos.

En el mensaje, María Fernanda contó que suele amanecer con inflamación, pero aseguró que ese día la situación fue mucho más fuerte de lo habitual.

Además, reveló que apareció una molestia en uno de sus ojos que le estaba causando bastante dolor y que, durante la última semana, también había notado una caída considerable del cabello.

La modelo explicó que, en su caso, el estrés suele reflejarse directamente en su cuerpo, por lo que deja entrever que estos últimos días habría estado cargada emocionalmente.

A pesar de la situación, expresó su deseo de recuperarse pronto, ya que tenía un importante compromiso profesional al día siguiente.

“DOSIS DE REALIDAD. Siempre amanezco inflamada pero hoy fue otro nivel y se me junto con algo que me salió en el ojo y me duele mucho; esta última semana también se me está cayendo el pelo que da miedo. Definitivamente soy de las que somatizan el estrés con reacciones en el cuerpo. Mañana tengo una pasarela así que esperemos que hoy me mejore”, escribió.

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¿Cómo sigue María Fernanda Aristizábal?

Horas después de compartir la publicación, María Fernanda volvió a aparecer en sus redes sociales mientras cumplía con su agenda laboral durante Colombiamoda.

Aunque no entregó una actualización específica sobre los síntomas que había mencionado anteriormente, sí mostró que continuaba trabajando, lo que indica que pudo cumplir con el compromiso que tenía programado.

Hasta el momento, la presentadora no ha dado más detalles sobre su estado de salud ni ha informado si recibió algún tratamiento médico.

María Fernanda Aristizábal encendió las alarmas tras revelar el difícil momento de salud que atraviesa
María Fernanda Aristizábal alarmó a sus seguidores al mostrar el complicado momento de salud que vive (Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP)
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