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Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

Mientras hablaban de Yeison Jiménez, él se habría hecho sentir. Así fue el paranormal momento que se vivió.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
yeison jimenez y luis alfonso
¿Yeison Jiménez presente en entrevista de Luis Alfonso?/Canal RCN

El periodista Daniel Palacios habría experimentando un momento paranormal con el artista Yeison Jiménez mientras entrevistaba al cantante Luis Alfonso.

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¿Yeison Jiménez se manifestó en entrevista de Luis Alfonso?

El locutor de La Mega confesó lo que experimentó cuando habló con el artista de música popular Luis Alfonso al mencionar a Yeison Jiménez.

yeison jimenez se habria manifestado

A través de su cuenta de Instagram compartió un video del suceso que consideró paranormal.

"Esto es aterrador, preciso cuando dije Yeison Jiménez el audio empezó a molestar en la entrevista de Luis Alfonso", dijo.

Posteriormente, mostró que justo cuando le preguntó a Luis Alfonso si creía que Yeison Jiménez se podía manifestar en sus conciertos durante los homenajes que le están haciendo el micrófono falló y grabó intermitente.

Según se alcanzó a escuchar, Luis Alfonso destacó que consideraba que él si se le manifestaba y dichos momentos los disfrutaba debido a la gran personalidad que él tenía.

El periodista preguntó a sus seguidores si consideraban que dicha situación ocurrió porque el micrófono es malo, por casualidad o por algo del más allá.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras momento paranormal en entrevista de Luis Alfonso?

Luego de la revelación, varios internautas reaccionaron al respecto. Algunos indicaron que sí consideraban que pudo ser una especie de manifestación del artista, otros le señalaron que comprara micrófonos, mientras que le destacaron que fue una casualidad y simplemente lo relacionó para sacar provecho.

yeison jimenez es recordado tras su muerte

Recordemos que el cantante Yeison Jiménez falleció el 10 de enero del 2026 luego de una accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

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Recientemente su familia y equipo de trabajo le rindió un homenaje al estrenar la canción "Mala de Profesión", un sencillo que el cantante ya tenía grabada para lanzar este año y cuyo video musical lo realizaron con inteligencia artificial recreando su imagen y conmoviendo a sus fieles admiradores.

Su esposa Sonia Restrepo estuvo en el lanzamiento en un bar en Bogotá, donde no pudo contener el llanto al recordarlo y destacar la falta que le hace, pero cuánto agradece todo el cariño que le siguen demostrando después de su partida.

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