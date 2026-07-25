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Emiro Navarro respondió a quienes aseguran que está cocinando muy mal en MasterChef Celebrity

El influenciador Emiro Navarro contestó a quienes han juzgado su desempeño en MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
emiro navarro en masterchef celebrity
Emiro habla sobre su desempeño en MasterChef Celebrity/Canal RCN

El influenciador Emiro Navarro se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su desempeño en MasterChef Celebrity.

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¿Qué dijo Emiro Navarro sobre las críticas en MasterChef Celebrity?

El creador de contenido está cumpliendo su sueño de hacer parte de MasterChef Celebrity, tal y como lo señaló en repetidas ocasiones en La casa de los famosos Colombia, donde era el encargado de cocinarles a los participantes.

emiro navarro sobre masterchef celebrity

Debido a su función en el reality de convivencia, el cual ganó el cantante Altafulla, muchos esperaban que el influenciador sorprendiera con sus preparaciones en MasterChef Celebrity.

Sin embargo, en los primeros capítulos en la cocina más grande del mundo, el influenciador no se ha destacado como varios de sus fanáticos esperaban, razón por la que le han lanzado algunos comentarios negativos al respecto.

Recientemente, el influenciador realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, en donde le comentaron que está "cocinando muy mal", a lo que él reaccionó.

"Mi amor y yo cuándo he dicho que he cocinado bien, yo cuándo me las he tirado de que sé cocinar, yo estoy haciendo lo que más puedo, no me pueden venir a exigir a mí cuando yo hago yuca con queso y huevo, no me pueden exigir mucho", dijo.

Asimismo, detalló con humor que no esperen mucho de él tampoco en los siguientes capítulos.

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¿Dónde y a qué hora ver a Emiro Navarro en MasterChef Celebrity?

Para ver al influenciador Emiro Navarro en MasterChef Celebrity debes conectarte todas las noches de lunes a viernes a las 9 p.m. por la pantalla del Canal RCN o ver los capítulos más recientes por medio de la aplicación del Canal RCN.

emiro navarro feliz en masterchef celebrity

Por ahora, el barranquillero sigue cautivando con sus ocurrencias en la competencia de cocina y en sus redes sociales con su respectivo contenido sobre el detrás de cámaras de lo que vivió en el juego.

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Por el momento, ha dado mucho de qué hablar luego del accidente que tuco con la presentadora Claudia Bahamón a quien le provocó una leve lesión en su boca luego de celebrar que pudo quitarse el delantal negro.

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