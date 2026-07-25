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Sebastián Villalobos rompió su silencio y reveló con quién le fue peor en MasterChef Celebrity Colombia

Sebastián Villalobos habló con Canal RCN y reveló cuál fue el compañero con el que más le costó trabajar en MasterChef Celebrity Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sebastián Villalobos en MasterChef Celebrity Colombia
Sebastián Villalobos reveló a sus fans con quién tuvo roces en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sebastián Villalobos abrió su corazón en una entrevista con el Canal RCN y compartió detalles de su experiencia en MasterChef Celebrity Colombia. Entre sus confesiones, recordó el reto en el que vivió un momento incómodo junto a uno de sus compañeros.

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¿Qué dijo Sebastián Villalobos sobre el compañero con el que peor le fue en MasterChef Celebrity Colombia?

El bumangués de 30 años ha compartido con el Canal RCN cómo ha sido su experiencia en MasterChef Celebrity Colombia, un reto que, según aseguró, le ha permitido mostrar una faceta diferente de su personalidad y que los televidentes podrán seguir descubriendo cada noche a las 9:00 p. m.

Sebastián Villalobos en Canal RCN
Sebastián Villalobos revela con quién tuvo roces en MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, Villalobos contó que logró crear una buena amistad con el actor Emmanuel Restrepo. Sin embargo, adelantó que en uno de los próximos retos ambos atravesarán un momento complicado en la cocina, pues el plato que prepararon no obtuvo el resultado que esperaban.

El creador de contenido explicó que, aunque suele ser una persona conciliadora y prefiere ceder para evitar discusiones, esta vez decidió defender su punto de vista porque consideró que el error no había sido suyo.

"Pues yo no voy a decir lo siento si realmente siento que el error está siendo tuyo", dijo.

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¿Qué ha dicho Emmanuel Restrepo sobre las declaraciones de Sebastián Villalobos?

Hasta el momento, Emmanuel Restrepo no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Sebastián Villalobos acerca del reto en el que, según el creador de contenido, tuvieron diferencias por el resultado obtenido. El actor tampoco ha hecho comentarios al respecto en sus redes sociales.

Sebastián Villalobos y Emmanuel Restrepo en MasterChef Celebrity Colombia
Sebastián Villalobos y Emmanuel Restrepo en el último reto de campo. (Foto: Canal RCN)

Por el contrario, Emmanuel ha mantenido sus publicaciones enfocadas en su participación en MasterChef Celebrity Colombia, donde ha compartido imágenes y videos de la competencia e invitado a sus seguidores a acompañarlo cada noche y seguir de cerca su desempeño en el reality gastronómico.

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¿Quiénes obtuvieron los primeros delantales negros en MasterChef Celebrity Colombia?

Los primeros participantes en recibir un delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia 2026 fueron Iván Marín y Tavo Bernate.

Los dos famosos no lograron convencer al jurado durante el desafío inaugural por parejas y terminaron ubicándose entre los concursantes con el desempeño más bajo de la jornada.

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