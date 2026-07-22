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Sebastián Villalobos sorprendió con confesión tras estreno de MasterChef Celebrity: esto dijo

"Hacer el oso en tv": Sebastián Villalobos rompió el silencio tras el estreno de MasterChef Celebrity y envió mensaje a sus fans.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sebastián Villalobos se sinceró tras estreno de MasterChef
Sebastián Villalobos se sinceró tras estreno de MasterChef. (Foto Canal RCN)

MasterChef Celebrity fue tendencia en redes sociales en su estreno y varios de sus participantes se pronunciaron tras ver el primer capítulo, uno de ellos Sebastián Villalobos.

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¿Cómo reaccionó Sebastián Villalobos al estreno de MasterChef Celebrity?

Uno de los 24 participantes es el influenciador Sebastián Villalobos, quien goza de gran trayectoria en el mundo digital, siendo uno de los primeros youtubers en Colombia.

Sebas dejó dudas con su primer plato en la competencia, sin embargo, algunos lo consideraron como parte de su estrategia al tener experiencia en otra competencia de cocina.

Frente a todo lo que fue el primer capítulo el influenciador y lo que se vio al aire, el creador de contenido fue sincero en sus redes sociales, en donde compartió un sincero mensaje.

 

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¿Qué dijo Sebastián Villalobos tras el estreno de MasterChef Celebrity?

Villalobos aseguró que, tenía gran ilusión por el inicio de MasterChef Celebrity en donde esperaba llegar lo más lejos posible en la competencia.

Hoy arranca este largo camino (eso espero) en Master Chef Celebrity Colombia.

El influenciador también afirmó que le daba gran ilusión volver a la televisión nacional y sobre esto bromeó que haría 'el oso'.

Sebastián fue sincero al asegurar que, su primer plato en MasterChef Celebrity no fue lo que planeó y esperaba, pero prometió mejorar su nivel de cocina para seguir en la competencia.

Desbloqueando hacer el oso en tv nacional nuevamente después de 10 años! Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento.mp3.


Como era de esperarse la publicación de Sebas no pasó por desapercibido en redes y muchos le expresaron su apoyo al influenciador.

El estreno de MasterChef Celebrity fue tendencia en redes sociales y su lanzamiento dejó claro por qué es el programa más querido por los colombianos.

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