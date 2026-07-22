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Thiago Messi habría compartido contundente mensaje tras la derrota de su padre: ¿qué dijo?

Una publicación atribuida al hijo mayor de Lionel Messi desató miles de reacciones en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Thiago Messi publicó un mensaje tras la derrota de Argentina? Esto fue lo que realmente pasó
Se viraliza supuesto mensaje de Thiago Messi tras la final del Mundial: ¿es verdadero? (Foto Luis ROBAYO / AFP)

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 continúa generando conversación en redes sociales.

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En medio de las reacciones de los aficionados, comenzó a viralizarse una supuesta publicación atribuida a Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi, en la que aparentemente hacía referencia a la derrota de la Albiceleste.

La imagen fue compartida por una usuaria, quien aseguró que el joven había enviado un contundente mensaje tras el partido.

¿Thiago Messi rompió el silencio tras la derrota de Argentina? La verdad sobre el mensaje viral
¿Thiago Messi publicó un mensaje tras la derrota de Argentina? Esto fue lo que realmente pasó (Foto Maddie Meyer / AFP)

¿Qué mensaje supuestamente compartió Thiago Messi?

La publicación comenzó a circular en X donde una usuaria afirmaba que Thiago Messi había compartido una fotografía acompañada de un mensaje relacionado con la derrota de Argentina.

Incluso, aseguró que la publicación hacía referencia a una supuesta "copa robada" y a las teorías que surgieron entre algunos aficionados tras la final del Mundial.

No obstante, al revisar el origen de la imagen, se evidenció que no fue publicada por Thiago Messi ni por una cuenta oficial de su familia.

En realidad, la fotografía fue compartida por una cuenta de seguidores dedicada a Thiago Messi, la cual suele publicar imágenes editadas y contenido sobre el hijo mayor del capitán argentino.

La imagen, además, fue creada con inteligencia artificial y muestra a Thiago junto a Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

En la descripción de la publicación, la página imaginaba un futuro en el que Thiago pudiera disputar el Mundial de 2030 y continuar el legado futbolístico de su padre, pero en ningún momento se trató de un mensaje escrito por el hijo del futbolista.

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¿Lionel Messi jugará el Mundial de 2030?

Hasta el momento, Lionel Messi no ha confirmado oficialmente si continuará con la Selección Argentina de cara al Mundial de 2030.

Tras la final de 2026, crecieron las especulaciones sobre un posible retiro del capitán, especialmente después de que se viralizara un video en el que aparece hablando con sus compañeros antes del partido, mientras varios de ellos lucían visiblemente emocionados.

Sin embargo, ni Messi ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han emitido un anuncio oficial sobre su futuro con la Albiceleste.

Para el Mundial de 2030, el futbolista tendría 43 años, por lo que muchos consideran que la Copa del Mundo de 2026 pudo haber sido su última participación en el torneo. Aun así, cualquier decisión sobre su continuidad dependerá únicamente del propio jugador.

El supuesto mensaje de Thiago Messi tras la final del Mundial causa revuelo: esta es la verdad
Lionel Messi podría retirarse de la Selección Argentina tras la derrota en el Mundial 2026 (Foto ELSA / AFP)
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