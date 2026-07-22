Gavi se pronunció sobre su cruce con Leandro Paredes en el Mundial 2026

El futbolista Pablo Gavi, de la Selección de España, rompió el silencio sobre su enfrentamiento con el jugador Leandro Paredes en la final del Mundial 2026.

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¿Qué pasó entre Gavi y Leandro Paredes en el Mundial 2026?

Luego de que el partido de la final entre España y Argentina se terminara y los europeos quedaran campeones del mundo, varios jugadores de ambos equipos enfrentaron un fuerte rifirrafe, el cual se encuentra bajo investigación de la FIFA.

Los dos grandes protagonistas del cruce fueron Pablo Gavi y Leandro Paredes luego de que el argentino arremetiera fuertemente contra el español y todo quedara en video.

Debido a la polémica que ha surgido alrededor de la discusión que tuvieron, el futbolista Pablo Gavi fue interrogado al respecto luego de algunos homenajes que han tenido la selección española en su país tras su triunfo.

Un periodista lo cuestionó sobre si consideraba que Leandro Paredes debía ser sancionado por su comportamiento, a lo que este indicó que no, asegurando que son cosas que hacen parte de dicho deporte.

"La verdad no creo que tenga que ser suspendido. Entiendo que no es una buena imagen para los niños, pero es una parte del fútbol, quizás lo más lógico para mí era expulsarle en el partido y ya está, a la final todo es fútbol", aseguró.

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¿Leandro Paredes será sancionado por su cruce con españoles en la final del Mundial 2026?

Cabe destacar que, Leandro Paredes fue expulsado con tarjeta roja directa luego del pitazo final por un altercado que protagonizó con los jugadores españoles; pero está bajo investigación y decisión de la FIFA si habrá más sanciones para el deportista en futuros encuentros deportivos.

Por el momento, miles de fanáticos siguen opinando sobre el tema, pues algunos lo defienden, mientras que otros no tardan en señalar que debería recibir una fuerte sanción.

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Por su parte, Leandro Paredes no se ha referido al tema, guardando silencio sobre dicha polémica, pero sí apareció en sus redes sociales agradeciendo por el cariño que muchos le han brindado y destacando lo difícil que fue para él la derrota.