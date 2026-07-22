Aida Victoria Merlano respondió a críticas por su cercanía con el streamer Escro

La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó a las críticas que ha recibido por su cercanía con el streamer Escro.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre Escro?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y allí habló sobre los comentarios que ha recibido por la amistad que está teniendo con el streamer Escro, que para muchos se está encaminando hacia un romance.

La barranquillera detalló que aprecia que muchos lo hacen desde el cariño y la preocupación por ella, pero resaltó que para ella su cercanía con Escro es algo especial, pues está conociendo la gran persona que es él.

"Escro es el personaje de las redes sociales y David es el ser humano que detrás y yo estoy conociendo a David y me ha parecido increíble, me cae muy bien, lo quiero mucho, me hace muy feliz, me gusta colaborar con él, hacer contenido con él", expresó.

Destacó que David es muy diferente a su personaje de las redes sociales y que no dejará de colaborar con él, pese a la preocupación de muchos.

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¿Aida Victoria Merlano está saliendo con Escro?

Recientemente, los dos protagonizaron románticos besos en medio de un live tras cumplir algunos retos, aumentando las especulaciones de un posible romance entre ellos.

Ambos se han dejado ver en varias ocasiones, no solo en videos para sus redes sociales, sino también en otros escenarios públicos.

Miles de fanáticos han reaccionado al respecto, donde muchos apoyan que haya una relación amorosa entre ellos, mientras que otros no han tardado en criticarlos y pedirle a Aida Victoria Merlano que se dé la oportunidad de estar más tiempo soltera.

Recordemos que, su último noviazgo se dio con Juan David Tejada, conocido como el 'El agropecuario', con quien tuvo a u hijo Emiliano, pero que durante el embarazo decidieron terminar su relación.

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Por ahora, los admiradores de la influenciadora siguen a la expectativa de lo que pueda pasar en su situación sentimental y, mientras tanto se siguen cautivando con su diverso contenido en redes sociales.