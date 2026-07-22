El músico falleció en Granada Hills en los Ángeles de acuerdo con las declaraciones de sus familiares.

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El músico es recordado por interpretar La pantera rosa (Foto por Freepik).

¿Quién fue el icónico saxofonista que interpretaba 'La pantera rosa' que falleció?

Se trata de Plas Johnson el músico estadounidense que se convirtió en un ícono tras interpretar el solo de saxo de The Pink Panther Theme, la banda sonora de La Pantera Rosa, la legendaria caricatura que acompañó a varias generaciones.

Sus hijos Eric Johnson y Stephanie Oliver confirmaron la noticia y afirmaron que su padre tuvo una presentación el mes pasado en su hogar de jubilación. Sin embargo, no dieron a conocer las causas de su muerte.

El músico falleció el 15 de julio, pero sus hijos dieron a conocer la noticia en días posteriores.

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¿Cómo fue la carrera del saxofonista de 'La Pantera Rosa'?

Plas Johnson nació en Luisiana en Donaldsonville e inició su carrera musical con su padre, pues fue él quien le enseño a interpretar el saxofón. Cuando tenía doce años se mudó con su familia a Nuevo Orleans y su padre le regaló su primer saxofón. A los quince años pasó al saxofón tenor y formó un grupo con su hermano mayor llamado 'Johnson Brothers Combo'.

El artista estudió en una escuela de música en los Ángeles llamada 'Westlake School of Music in Los Angeles' tras prestar servicio militar en 1951.

Cuando se mudó a los Ángeles comenzó a presentarse en vivo, y se convirtió en uno de los artistas favoritos de grandes referentes de la industria como Frank Sinatra, Nat King Cole y Marvin Gale.

En 1970 apareció en el documental 'The Wrecking Crew' donde habló sobre su ambiciosa era en Los Ángeles y compartió cómo fueron algunas de las grabaciones de sus temas en los años 60 y 70.

El saxofonista se convirtió en un ícono del Jazz (Foto por Freepik).

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¿Cuándo grabó el solo en saxofón de La pantera rosa?

Plas Johnson grabó el solo de la canción en 1963. El tema fue escrito por Henry Mancini y se convirtió en un fenómeno cultural al innovar con un estilo diferente de Jazz.

La canción de La pantera tuvo tal acogida que ganó tres premios Grammy y fue nominada al Oscar. Además, el Instituto Americano de Películas lo colocó en la lista de los mejores 20 temas con mayor reconocimiento. En el año 2006 volvió a grabar la nueva versión de La pantera rosa.