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Así fue el recibimiento de Lionel Messi en Argentina tras perder la final del Mundial

El capitán argentino llegó a Rosario junto a su familia y fue recibido por decenas de aficionados en el aeropuerto.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así fue el inesperado regreso de Lionel Messi a Argentina tras perder la final del Mundial
Lionel Messi regresó a Argentina tras la final del Mundial: así lo recibieron los hinchas (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

Luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, la Selección regresó a su país, donde fue recibida por cientos de hinchas que, pese al subcampeonato, quisieron agradecer el esfuerzo del equipo durante todo el torneo.

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Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de muchos aficionados: Lionel Messi no regresó junto al resto de la delegación argentina, lo que dio paso a todo tipo de especulaciones en redes sociales. Horas después, medios argentinos mostraron cómo fue realmente el regreso del capitán de la Albiceleste.

Las imágenes del regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial emocionaron a los hinchas
Así fue el inesperado regreso de Lionel Messi a Argentina tras perder la final del Mundial (Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP)

¿Cómo fue el regreso de Messi a Argentina?

De acuerdo con la información difundida por medios argentinos, Lionel Messi permaneció unos días junto a su familia en Miami antes de viajar a Argentina.

Posteriormente, el capitán aterrizó en Rosario, su ciudad natal, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Las cámaras captaron el momento en que el avión llegó a tierras argentinas y posteriormente como la camioneta que lo esperaba para trasladarlo a su residencia, se iba del recinto.

A pesar de ello, decenas de personas se juntaron tanto en el aeropuerto como en las calles cercanas con camisetas de la Selección, banderas y carteles de agradecimiento. Muchos intentaron saludar al jugador o, al menos, verlo pasar mientras pasaba el vehículo.

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¿Por qué Lionel Messi viajó a Rosario?

Además del descanso tras el exigente Mundial, en redes sociales volvió a mencionarse que uno de los motivos del viaje sería visitar a su padre, Jorge Messi, quien atraviesa un problema de salud.

Durante el Mundial circularon versiones falsas que aseguraban el fallecimiento del padre del futbolista, información que fue desmentida por la familia.

En el comunicado difundido en ese momento, los allegados de Messi explicaron que Jorge Messi sí se encontraba enfrentando un quebranto de salud, pero aclararon que estaba bajo supervisión médica y evolucionaba favorablemente.

También pidieron no difundir rumores y recordaron que cualquier información sobre su estado solo será comunicada por la familia o por fuentes oficiales.

Hasta ahora no se han conocido nuevos detalles sobre la evolución de Jorge Messi, mientras Lionel aprovecha estos días en Rosario para descansar tras la Copa del Mundo y compartir tiempo con sus seres queridos.

Lionel Messi regresó a Argentina tras la final del Mundial
Messi habría viajado a Argentina a pasar tiempo con sus padres (Foto Paul ELLIS / AFP)
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