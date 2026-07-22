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Duelo en el fútbol colombiano, falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿qué se sabe al respecto?

El mundo del fútbol colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de importante director técnico de manera inesperada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en el fútbol colombiano, falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿qué se sabe al respecto?
¿Quién fue el reconocido entrentador colombiano que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el fútbol colombiano está de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido exdirector técnico colombiano quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un gran vacío por parte de sus seguidores y allegados, pues, se ha revelado que falleció a causa de un infarto mientras dirigía un respectivo entrenamiento, según lo han reportado fuentes nacionales y varios de sus allegados, quienes han recordado su intachable carrera en el campo del fútbol.

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¿Quién fue el reconocido entrenador colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Óscar Aristizábal se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad al ser un destacado técnico colombiano, sino también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento, tal como lo reveló la Dimayor en su cuenta oficial de Instagram.

Duelo en el fútbol colombiano, falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿qué se sabe al respecto?
Así se confirmó el fallecimiento de Óscar Aristizábal. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de del equipo Itagüí Leones F.C., quienes informaron la noticia a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que expresaron las siguientes palabras:

“La familia Itagüí Leones F.C lamenta el fallecimiento del Sr. Óscar Emilio Aristizábal Botero, Director Técnico de nuestro club "Corporación Deportivo Rionegro" en el año 1992 y ente los años 2006 y 2008. A sus familiares y allegados, nuestras condolencias”, reveló el equipo en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Tras confirmarse el fallecimiento del Director Técnico, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por el gran legado que dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Duelo en el fútbol colombiano, falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿qué se sabe al respecto?
Este fue el importante legado que dejó Óscar Aristizábal. | Foto: Freepik

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Así también, el medio WinSports, dejó un emotivo mensaje, recordando el importante legado que dejó el entrenador a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Óscar Aristizábal a lo largo de su carrera profesional?

Cabe destacar que Óscar Aristizábal tuvo la oportunidad en dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por dirigir al Deportivo Rionegro, Atlético Bucaramanga, Emirates Club, Independiente Medellín y otros más.

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