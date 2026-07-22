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Lamine Yamal sacó a la luz qué habló con Messi tras la final del Mundial 2026

Esto se dijeron Lamine Yamal y Lionel Messi tras terminarse el partido del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
lamine yamal y lionel messi en el mundial 2026
Lamine Yamal reveló que habló con Lionel Messi en la final/AFP: AL BELLO

El futbolista Lamine Yamal dio a conocer qué se dijo con Lionel Messi luego de la final del partido entre Argentina y España en el Mundial 2026.

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¿Qué le dijo Lamine Yamal a Lionel Messi tras terminarse el partido en el Mundial 2026?

Recordemos que la Selección de España se consolidó como la campeona de la Copa del Mundo 2026 luego de ganar contra la Selección de Argentina en la final tras un resultado 1-0.

argentina y españa en el partido final del mundial 2026

Luego de darse por terminado el partido, el español tuvo un noble gesto con el 10 de la albiceleste al acercarse y abrazarlo.

Muchos fanáticos del fútbol quedaron con la duda sobre qué se habrían dicho, a lo que Lamine Yamal en una rueda de prensa dio a conocer que él fue a mostrarse su solidaridad tras su derrota.

"Cuando sonó el pito final mi primer instinto fue ir a mostrarle todo mi respeto. Fue increíblemente generoso, me dio la mano y me dijo que siguiera adelante porque el futuro es de nuestra generación. Escuchar eso de su boca es algo que me llevaré para el resto de mi carrera, se siente tan grande como la medalla que llevo en el cuello", expresó.

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¿Lamine Yamal cumplió su sueño de jugar contra Lionel Messi?

El joven señaló que nunca se hubiera imaginado que jugaría contra Lionel Messi y además él sería quien quedaría campeón.

Asimismo, resaltó que para él el argentino es el mejor de la historia del fútbol.

charla lamine yamal con lionel messi en la final

Aseguró que estaba intentando no llorar, pues es una victoria que no solo la siente él, sino también su familia, sus amigos y todo un país.

Cabe resaltar que muchos seguidores no paran de recordar la relación que hay entre ambos desde hace varios años cuando Messi cargó a Lamine de bebé en una sesión benéfica de UNICEF.

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Por ahora, los seguidores del fútbol siguen al pendiente de lo que sigue ocurriendo entre los futbolistas.

Lamine Yamal se encuentra en España celebrando su victoria, mientras que Messi está en Miami junto con su familia pasando el dolor de la derrota.

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