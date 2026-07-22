Conmoción total: falleció exreina de belleza a los 35 años

La industria del entretenimiento está de luto, esto luego de que se confirmara el lamentable fallecimiento de LaToya Malcolm, actriz, bailarina y exconcursante de Miss Universe Jamaica, quien partió de este plano terrenal a sus 35 años.

Artículos relacionados Producciones RCN ¿Cuándo es el gran estreno de "Pa' Seguirte Queriendo"? Conoce aquí todos los detalles

¿Quién era la exreina de belleza que falleció recientemente?

La triste noticia fue confirmada en redes sociales por la organización de Miss Universe Jamaica, quien a través de una publicación envió sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la mujer.

Artículos relacionados Lionel Messi Se hace viral lo que le dijo Cucurella a Messi cuando se tapó la boca en la final del Mundial 2026

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Latoya Malcolm, quien compartió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024, nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Latoya, nunca te olvidaremos", escribieron en el comunicado.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Leandro Paredes llegó a Argentina: así fue su recibiendo tras polémica en la final del Mundial

Cabe señalar que, por ahora, no se ha confirmado cuáles fueron las causas del deceso. Por su parte, seguidores y personas allegadas a Latoya, han expresado sentidas palabras en donde la recuerdan con cariño y han elevado una oración por su descanso.

¿Quién era Latoya Malcolm, la exreina de belleza jamaiquina?

Además de ser una de las competidoras del certamen de belleza, Malcolm también se dedicó a construir una carrera en el mundo del entretenimiento, pues también logró desempeñarse como actriz, presentadora, instructora de baila, y también una mujer inspiradora que logró llevar a cabo iniciativas que buscaban el acompañamiento de jóvenes.

Tras conocerse la noticia, figuras vinculadas al certamen y seguidores de Malcolm expresaron su conmoción en redes sociales. Entre ellas estuvo la actual representante de Miss Universe Jamaica, Gabrielle Henry, no dudó en pronunciarse.

"Enterarme del fallecimiento de LaToya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general, Jamaica, su impacto siempre será recordado y su voz no será olvidada. Deseo a su familia mis más profundas condolencias. Que descanse en paz”, señaló .

Por ahora, seguidores de la joven esperan conocer detalles de las causas de su fallecimiento, así como saber cuándo se llevarán a cabo sus exequias para poder darle el último adiós.

La organización del concurso también resaltó el legado de la exconcursante y aseguró que será recordada por su energía, su talento y el impacto que tuvo dentro y fuera de los escenarios.