El mundo del cine y la televisión está de luto tras conocerse la muerte del actor británico-australiano Mike Preston, recordado por su participación en Mad Max 2: The Road Warrior y por una extensa trayectoria en producciones de televisión australianas.

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Aunque el fallecimiento ocurrió semanas atrás, la noticia solo fue confirmada recientemente por su esposa, quien informó el deceso a medios internacionales.

¿Quién era Mike Preston, el actor que falleció?

Mike Preston, cuyo nombre real era Jack Davies, murió el pasado 8 de junio a los 93 años. Sin embargo, fue hasta el 21 de julio cuando su esposa decidió hacer pública la noticia.

Nacido en el Reino Unido, Preston emigró a Australia, donde inicialmente desarrolló una carrera como cantante antes de consolidarse como actor. Con el paso de los años se convirtió en un rostro reconocido de la televisión australiana gracias a su participación en numerosas producciones.

A lo largo de su carrera acumuló más de 50 créditos entre cine y televisión, además de recibir dos premios y una nominación en importantes reconocimientos de la industria australiana.

Su trabajo más recordado a nivel internacional fue su participación en Mad Max 2: The Road Warrior, una de las películas más emblemáticas de la franquicia protagonizada por Mel Gibson. También hizo parte de populares series como Homicide, donde apareció en 42 episodios, además de producciones como Bellbird, Dixon of Dock Green y Tandarra, entre otras.

Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras más respetadas de la televisión australiana durante varias décadas.

Mike Preston, recordado por su papel en Mad Max 2, falleció a los 93 años. (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Mike Preston?

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa del fallecimiento del actor.

Ni su esposa ni otros familiares han entregado detalles sobre las circunstancias de su muerte, por lo que únicamente se conoce que Mike Preston falleció el pasado 8 de junio a los 93 años.

Tras conocerse la noticia, seguidores comenzaron a despedir al artista en redes sociales, donde destacaron su legado en la televisión y el cine, así como su aporte a una de las sagas más recordadas de la historia del cine de acción.