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Luisa Vergara dedicó su primer pin de inmunidad en MasterChef a su padre: "En el cielo"

La humorista Luisa Vergara conmovió con la dedicatoria que hizo tras ganar el primer pin de inmunidad en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Vergara dedicó su triunfo a su papá en el cielo
Luisa Vergara sorprendió con su dedicatoria a su papá. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La humorista y actriz Luisa Vergara empezó con el pie derecho su proceso en MasterChef Celebrity luego de llevarse nada más y nada menos que el primer pin de inmunidad de la temporada.

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¿Cómo reaccionó Luisa Vergara tras llevarse el primer pin de inmunidad de MasterChef Celebrity?

La antioqueña demostró en el primer capítulo de MasterChef Celebrity que no se las pondrá fácil a sus compañeros y que su nivel de cocina es bueno.

Precisamente, en el primer reto de la temporada en el que estaba en juego la inmunidad por una semana, Luisa sacó 'la casta' y su sazón para conquistar los paladares de Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiria.

Tras conocerse el veredicto de los jurados que hacía ganadora a Luisa del primer pin de la temporada, la humorista tuvo una emotiva reacción y tras pasar a la tarima a que Claudia le colocara el pin de manera jocosa invitó a sus compañeros a estudiar.

Luisa Vergara se llevó el primer pin de inmunidad de MasterChef
Luisa Vergara ganó el primer pin de inmunidad de MasterChef Celebrity 2026. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue el emotivo mensaje que colocó Luisa Vergara tras ganarse el primer pin de inmunidad de MasterChef Celebrity?

Luisa Vergara tras el final del primer capítulo se pronunció a través de sus redes sociales con una emotiva publicación en la que dejó varias imágenes y reflexiones.

La antioqueña aseguró estar en 'shock' todavía tras ganarse el primer pin de la temporada de MasterChef Celebrity y aseguró que todo era producto de su esfuerzo y oraciones de su mamá.

Las oraciones de mi mamá funcionan.

Asimismo, Lui, dejó una emotiva dedicatoria para su padre quien ya no está en este plano terrenal, asegurando que ojalá hubiese gritado tan fuerte de la emoción que su padre en el cielo la hubiese escuchado y estuviera orgulloso de ella.

¿Tendré que gritar muy duro para que mi papá me escuche en el cielo que aprendí a cocinar y que me gané el primer pin de la temporada?


La humorista resaltó varios puntos tras su primera victoria en la cocina más famosa del mundo y hasta bromeó con temas personales y con la reacción de la presentadora Claudia Bahamón.

Varios participantes como Luciano, Martica e Iván felicitaron a Luisa por su gran logro en el primer capítulo e inicio de MasterChef Celebrity.

Si no te quieres perder ningún detalle de la cocina más famosa del mundo conéctate por la App y señal del Canal RCN.

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