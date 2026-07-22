La nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzó con gran exigencia para los 24 famosos que aceptaron el desafío de demostrar sus habilidades en la cocina.

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¿Cómo le fue a Emiro Navarro en su debut en MasterChef Celebrity?

Uno de los participantes que más llamó la atención en el primer capítulo fue el creador de contenido Emiro Navarro, quien tuvo su esperado debut en la cocina más famosa del mundo.

Durante el primer episodio, Emiro Navarro dejó ver su personalidad espontánea y carisma, la cual los televidentes conocieron en La casa de los famosos Colombia 2.

Sin embargo, en la primera cocinada no le fue también al influenciador barranquillero, quien presentó un plato típico de su región, pero que no logró sorprender a los jurados y más porque las tajadas de plátano estaban quemadas, según Emiro "bronceadas".

Frente a su debut en MasterChef Celebrity, Emiro expresó su felicidad por cumplir su sueño y también dejó claro que aunque no es el más experimentado en la cocina, le meterá toda la actitud y empeño.

Primer día en MasterChef. No sé lo que hago.. pero luzco bien haciéndolo

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¿Cómo reaccionó Karola al debut de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity?

Tras la emisión del capítulo, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el influenciador. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue el de Karola, quien compartió su orgullo por ver a su mejor amigo cumplir una nueva meta en su carrera.

La también exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, no ocultó su emoción por ver a Emiro en MasterChef Celebrity y le dejó claro que estaba demasiado orgullosa.

Asimismo, le aseguró que, aunque su plato no le salió como esperaba para ella él era su chef y cocinero favorito siempre.

MEJOR AMIGA ORGULLOSAAAAAAAAAAAA. Te amo mi niñaaaaaa de la mamá ajjajaja aunque el plato no saliera tan bn.. eres mi chef favorito por todaaaaa la vida.

Karola felicitó a Emiro por su debut en MasterChef. (Fotos: Canal RCN)

Emiro se mostró feliz por el comentario de su mejor amiga y le respondió que está ansioso por verse con ella para cocinarle.

Como era de esperarse esta publicación de Emiro ha acaparado miles de reacciones y muchos televidentes de MasterChef Celebrity le han dejado claro a Emiro que lo apoyan desde ya para verlo llegar lo más lejos posible.

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