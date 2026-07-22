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Ella es Camila Santamaría, la bella pareja de Sebastián Villalobos de MasterChef: así luce

En medio del estreno de MasterChef Celebrity, los internautas se han sorprendido con la bella pareja de Sebastián Villalobos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Camila Santamaría, la bella pareja de Sebastián Villalobos de MasterChef: así luce
¿Quién es la bella pareja de Sebastián Villalobos? | Foto: Canal RCN

El pasado 21 de julio, se estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity, en la que los famosos sorprendieron con su talento gastronómico en la cocina más famosa del país y uno de los que más comentarios ha dejado por parte de los internautas es Sebastián Villalobos.

Así también, los navegantes se han sorprendido con la bella pareja de Sebastián Villalobos, quien ha cautivado con su belleza en las redes sociales y en la actualidad tienen a una hija.

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¿Quién es la bella pareja de Sebatián Villalobos con quien tiene una hija?

Desde que se estrenó el primer capítulo de MasterChef Celebrity, los televidentes se han sorprendido con algunos detalles de la vida personal de algunos famosos que hacen parte de la competencia.

Uno de los más resonados es Sebastián Villalobos, quien no solo se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido, sino también, por todos los sucesos que ha llevado a cabo junto a su bella pareja.

Ella es Camila Santamaría, la bella pareja de Sebastián Villalobos de MasterChef: así luce
Ella es Camila Santamaría. | Foto: Canal RCN

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El nombre de la pareja de Sebastián Villalobos es Camila Santamaría, quien es creadora de contenido digital y cuenta con más de 213 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios sucesos de su vida.

En la actualidad, Camila tiene una bella hija junto a Sebastián Villalobos llamada Isla, quien ha cautivado con su belleza y por todo lo que sus padres han compartido en sus redes sociales, al presumirla mediante sus redes.

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¿Cómo fue el paso de Sebastián Villalobos en la cocina de MasterChef Celebrity?

En medio del estreno del primer capítulo de MasterChef Celebrity, los internautas se han sorprendido con todos los sucesos que se llevaron a cabo por parte de los famosos.

Ella es Camila Santamaría, la bella pareja de Sebastián Villalobos de MasterChef: así luce
¿Cuántos hijos tiene Sebastián Villalobos en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Sebastián Villalobos compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de nueve millones la que compartió varias fotografías acerca de lo que vivió en el primer capítulo el cual se enfocó en la caja misteriosa y expresó las siguientes palabras:

“Hoy arranca este largo camino (eso espero) en Master Chef Celebrity Colombia. desbloqueando hacer el oso en tv nacional nuevamente después de 10 años! dame tiempo que no estoy en mi mejor momento”, agregó Sebastián Villalobos en la descripción de la publicación.

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