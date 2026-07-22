En la noche del pasado 21 de julio, los televidentes se sorprendieron con el primer capítulo de MasterChef Celebrity, el cual tuvo una gran variedad de situaciones, las cuales dejaron todo tipo de opiniones por parte de los internautas en las redes sociales.

Por ello, una de las famosas que más acaparó la atención mediática en la cocina más famosa del país fue Lina Tejeiro, quien reapareció en sus redes tras el primer capítulo, tomando por sorpresa a todos sus seguidores.

Artículos relacionados Lionel Messi Se hace viral lo que le dijo Cucurella a Messi cuando se tapó la boca en la final del Mundial 2026

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Lina Tejeiro tras el primer capítulo de MaterChef Celebrity?

Así fue el paso de Lina Tejeiro en el primer capítulo de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

En medio del reciente capítulo que se llevó a cabo de MasterChef Celebrity, la famosa Lina Tejeiro reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, contando todos los detalles acerca de lo que sintió al iniciar el primer capítulo, expresando las siguientes palabras:

“Me dijeron que tengo sazón”, agregó Lina Tejeiro en la descripción de la publicación.

En la reciente publicación que compartió Lina Tejeiro, se evidencia que tuvo la oportunidad de sorprender a los famosos con una preparación de un platillo libre, en el que se evidencia que disfrutó de todos los sucesos que vivió en la cocina.

¿Qué reacciones dejó el primer capítulo de MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

Así también, varios allegados de Lina Tejeiro tuvieron la oportunidad en compartir su reacción acerca de cómo fue su paso en la cocina más famosa del país, entre ellos, Claudia Serrato, Andrés Tejeiro, Sebastián Villalobos y Mariana Mozo compartieron su opinión al respecto, pues, expresaron las siguientes palabras:

“Divino ese plato”, “Felicitaciones”, “Era mostrar las habilidades, no humillarnos con tu falso coral en el primer capítulo, gracias”, agregaron las celebridades.

¿Quién se ganó el pin de inmunidad en el primer capítulo de MasterChef Celebrity?

En medio del estreno del primer capítulo de MasterChef Celebrity, la protagonista fue la Caja Misteriosa en la que cada uno de los famosos tuvo que preparar un plato libre para ganar el pin de inmunidad.

A raíz de la exigencia que tuvo el jurado en la cocina más famosa del país, quienes son: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, calificaron con detalle cuál fue el mejor platillo.

Por esta razón, Luisa Vergara se convirtió en la ganadora del reto, obteniendo el pin de inmunidad por sorprender con su creatividad durante en el primer capítulo.