¿Antonella Roccuzzo estuvo ausente de la final del Mundial 2026? Esto fue lo que pasó

Tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, comenzaron a circular en redes sociales varias teorías sobre lo ocurrido antes y después del partido.

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Una de las que más llamó la atención aseguraba que Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, no había asistido al estadio, lo que llevó a algunos usuarios a especular sobre una supuesta ausencia de la familia del capitán argentino.

Sin embargo, las imágenes que comenzaron a difundirse posteriormente demostraron que la realidad fue muy diferente.

¿La pareja de Messi estuvo en la final del Mundial 2026? El video que resolvió la duda (Foto Julien de Rosa / AFP)

¿Antonella Roccuzzo estuvo en la final del Mundial 2026?

Aunque en un principio muchos usuarios aseguraban que Antonella no había acompañado a Lionel Messi en el partido más importante del torneo, la esposa del futbolista sí estuvo presente en el estadio.

Tras el encuentro, las cámaras captaron a Antonella abandonando el estadio junto a sus hijos, mientras miles de aficionados argentinos también dejaban las tribunas después de la derrota de la Albiceleste.

La difusión de esas imágenes puso fin a las especulaciones sobre su supuesta ausencia y desmintió las versiones que circulaban en redes sociales.

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¿Qué muestra el video de Antonella tras la final?

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Antonella Roccuzzo caminando por la salida del estadio acompañada de Mateo Messi.

En las imágenes se le ve con un semblante serio y visiblemente afectada por el resultado, mientras abandona el recinto junto a su familia tras la derrota de Argentina.

Horas después, Antonella también compartió un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi, en el que destacó el esfuerzo y la entrega del capitán durante todo el Mundial.

"Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo."

La empresaria también aseguró sentirse orgullosa del ejemplo que Messi representa para sus hijos y para millones de personas alrededor del mundo.

"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo."

Con ello, Antonella no solo desmintió las versiones sobre su ausencia en la final, sino que también mostró públicamente su apoyo a Lionel Messi tras quedarse a las puertas de conquistar un nuevo título mundial.