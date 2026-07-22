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¿Antonella Roccuzzo estuvo ausente de la final del Mundial 2026? Esto fue lo que pasó

La ausencia de Antonella Roccuzzo generó dudas entre los hinchas. Un video aclaró si estuvo o no en la final del Mundial.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿La pareja de Messi estuvo en la final del Mundial 2026? El video que resolvió la duda
¿Antonella Roccuzzo estuvo ausente de la final del Mundial 2026? Esto fue lo que pasó (Foto Odd Andersen / AFP)

Tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, comenzaron a circular en redes sociales varias teorías sobre lo ocurrido antes y después del partido.

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Una de las que más llamó la atención aseguraba que Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, no había asistido al estadio, lo que llevó a algunos usuarios a especular sobre una supuesta ausencia de la familia del capitán argentino.

Sin embargo, las imágenes que comenzaron a difundirse posteriormente demostraron que la realidad fue muy diferente.

¿Antonella Roccuzzo acompañó a Messi en la final del Mundial? Las imágenes lo revelan
¿La pareja de Messi estuvo en la final del Mundial 2026? El video que resolvió la duda (Foto Julien de Rosa / AFP)

¿Antonella Roccuzzo estuvo en la final del Mundial 2026?

Aunque en un principio muchos usuarios aseguraban que Antonella no había acompañado a Lionel Messi en el partido más importante del torneo, la esposa del futbolista sí estuvo presente en el estadio.

Tras el encuentro, las cámaras captaron a Antonella abandonando el estadio junto a sus hijos, mientras miles de aficionados argentinos también dejaban las tribunas después de la derrota de la Albiceleste.

La difusión de esas imágenes puso fin a las especulaciones sobre su supuesta ausencia y desmintió las versiones que circulaban en redes sociales.

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¿Qué muestra el video de Antonella tras la final?

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Antonella Roccuzzo caminando por la salida del estadio acompañada de Mateo Messi.

En las imágenes se le ve con un semblante serio y visiblemente afectada por el resultado, mientras abandona el recinto junto a su familia tras la derrota de Argentina.

Horas después, Antonella también compartió un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi, en el que destacó el esfuerzo y la entrega del capitán durante todo el Mundial.

"Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo."

La empresaria también aseguró sentirse orgullosa del ejemplo que Messi representa para sus hijos y para millones de personas alrededor del mundo.

"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo."

Con ello, Antonella no solo desmintió las versiones sobre su ausencia en la final, sino que también mostró públicamente su apoyo a Lionel Messi tras quedarse a las puertas de conquistar un nuevo título mundial.

¿Dónde estaba Antonella Roccuzzo durante la final del Mundial 2026?
Antonela le dedicó emotivo mensaje a Messi tras derrota (Foto FRANCK FIFE / AFP)
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