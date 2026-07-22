¿Antonella Roccuzzo estuvo ausente de la final del Mundial 2026? Esto fue lo que pasó
La ausencia de Antonella Roccuzzo generó dudas entre los hinchas. Un video aclaró si estuvo o no en la final del Mundial.
Tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, comenzaron a circular en redes sociales varias teorías sobre lo ocurrido antes y después del partido.
Una de las que más llamó la atención aseguraba que Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, no había asistido al estadio, lo que llevó a algunos usuarios a especular sobre una supuesta ausencia de la familia del capitán argentino.
Sin embargo, las imágenes que comenzaron a difundirse posteriormente demostraron que la realidad fue muy diferente.
¿Antonella Roccuzzo estuvo en la final del Mundial 2026?
Aunque en un principio muchos usuarios aseguraban que Antonella no había acompañado a Lionel Messi en el partido más importante del torneo, la esposa del futbolista sí estuvo presente en el estadio.
Tras el encuentro, las cámaras captaron a Antonella abandonando el estadio junto a sus hijos, mientras miles de aficionados argentinos también dejaban las tribunas después de la derrota de la Albiceleste.
La difusión de esas imágenes puso fin a las especulaciones sobre su supuesta ausencia y desmintió las versiones que circulaban en redes sociales.
¿Qué muestra el video de Antonella tras la final?
El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Antonella Roccuzzo caminando por la salida del estadio acompañada de Mateo Messi.
En las imágenes se le ve con un semblante serio y visiblemente afectada por el resultado, mientras abandona el recinto junto a su familia tras la derrota de Argentina.
Horas después, Antonella también compartió un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi, en el que destacó el esfuerzo y la entrega del capitán durante todo el Mundial.
"Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo."
La empresaria también aseguró sentirse orgullosa del ejemplo que Messi representa para sus hijos y para millones de personas alrededor del mundo.
"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo."
Con ello, Antonella no solo desmintió las versiones sobre su ausencia en la final, sino que también mostró públicamente su apoyo a Lionel Messi tras quedarse a las puertas de conquistar un nuevo título mundial.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike