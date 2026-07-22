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Ella es la bella pareja de Cucurella: ¿habló de su polémico gesto con Messi en la final del Mundial?

Cucurella ha sido tendencia por su polémico gesto con Messi en la final del Mundial 2026 y su bella pareja ha cautivado en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la bella pareja de Cucurella: ¿habló de la polémica charla con Messi en la final del Mundial?
¿Quién es la bella pareja de Marc Cucurella? | AFP: David Ramos

En los últimos días, el nombre del futbolista de la Selección de España Marc Cucurella se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por el triunfo del Mundial 2026, sino también, por lo que le dijo a Lionel Messi cuando se tapó la boca en pleno partido.

Así también, los internautas se han sorprendido con su bella pareja, quien le dejó un especial mensaje en sus redes por su cumpleaños, cautivando con sus palabras en las redes sociales.

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¿Quién es la bella pareja de Marc Cucurella?

Ella es la bella pareja de Cucurella: ¿habló de la polémica charla con Messi en la final del Mundial?
¿Quién es la bella pareja de Marc Cucurella? | AFP: David Ramos

El nombre de Claudia Rodríguez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también, por ser la pareja de Marc Cucurella.

Además, la mujer cautivó en varias ocasiones en el Mundial 2026 al ser captada por las cámaras en varios partidos que se llevaron a cabo a lo largo del torneo futbolístico, quien llevó a sus tres hijos, fruto de su relación con Cucurella.

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En la actualidad, Claudia cuenta con más de 539 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que ha compartido varios sucesos de lo que ha hecho en su vida cotidiana en sus redes sociales.

Claudia compartió una reciente publicación en sus redes sociales junto a Marc Cucurella, quien está de cumpleaños y expresó la felicidad que siente por acompañarlo en esta fecha especial junto a sus hijos, pues, reveló las siguientes palabras:

“Hoy hace 28 años que nació la persona más maravillosa de este mundo. Feliz cumpleaños mi amor, te amamos”, agregó Claudia en la descripción de la publicación.

¿Qué ocurrió entre Lionel Messi y Marc Cucurella en la final del Mundial 2026?

Aunque Claudia no hizo ningún pronunciamiento sobre la polémica conversación que tuvieron Lionel Messi y Marc Cucurella en la final del Mundial 2026, los internautas siguen generando múltiples opiniones al respecto.

Ella es la bella pareja de Cucurella: ¿habló de la polémica charla con Messi en la final del Mundial?
Esto ocurrió en la final del Mundial 2026 entre Cucurella y Messi. | AFP: Patricia de melo moreira

Lo ocurrido en la final del Mundial 2026 el pasado domingo 19 de julio, fue cuando en un momento del partido, Marc Cucurella se tapó la boca cuando conversó con Lionel Messi.

Aunque Cucurella no recibió ningún tipo de sanción, los internautas se sorprendieron al ver la molestia que tuvo Messi por un pequeño gesto que tuvo el futbolista español en la final del Mundial 2026.

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