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El primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia dejó un banquete de memes

Las redes cocinaron sus propios memes tras el estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El banquete de memes que dejó el primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia.
El banquete de memes que dejó el primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia. (Foto Canal RCN).

El estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 no solo estuvo marcado por los retos en la cocina, también por las reacciones de los televidentes en redes sociales. El primer capítulo dejó una ola de memes protagonizados por algunos momentos del reality que rápidamente llamaron la atención de los colombianos.

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¿Cómo se vivió el primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026 en redes sociales?

El primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia no solo estuvo marcado por el primer reto de la cocina más famosa del país, sino también de inesperadas revelaciones como, por ejemplo, la participación de la presentadora Julieta Piñeres, prima del chef y jurado profesional Nicolás de Zubiría con quien serán igual de exigentes.

las reacciones y memes que dejó el estreno de MasterChef Celebrity Colombia.
Las reacciones y memes que dejó el estreno de MasterChef Celebrity Colombia. (Foto Canal RCN).

Así mismo, también hubo una serie de accidentes que dejaron platos rotos y heridas inesperadas, justo antes de iniciar a cocinar su primer plato libre con despensa abierta, que sin duda alguna sacaron carcajadas entre los televidentes, quienes no dudaron en expresaron por medio de las redes sociales.

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La conversación en redes también se centró en el regreso de Claudia Bahamón, nuestra querida presentadora, quien se ha ganado el corazón de los colombianos a lo largo de todas las temporadas del reality culinario. Incluso, coronaron al galán de la temporada al tenista profesional Robert Farah.

los mejores memes que dejó el primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia.
Los mejores memes que dejó el primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia. (Foto Canal RCN).

Pero sin duda alguna, la conversación se centró en la cantidad de errores que se vivieron dentro del primer reto, pues muchos internautas consideraron que el reto consistió en quién quemaba más preparaciones o tenían más accidentes dentro de la cocina más famosa.

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Pero lo mejor llegó al momento de la degustación, en donde los chefs, y los televidentes, pudieron juzgar los primeros platos de los participantes sorprendiendo, y sobre todo divirtiendo con su exceso de creatividad culinaria.

¿Cuáles fueron los mejores memes de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Lo cierto es que desde los primeros minutos del programa, los televidentes compartieron creativos memes inspirados en los momentos más comentados del capítulo, convirtiendo el debut de la nueva temporada en tendencia entre los seguidores del reality.

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