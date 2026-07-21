El estreno de Pa’ Seguirte queriendo traspasó la pantalla de los hogares colombianos y llegó a las redes sociales, donde los espectadores reaccionaron al regreso de los protagonistas de esta historia con divertidos memes.

Artículos relacionados La Segura ¿La Segura e Ignacio Baladán tendrán otro hijo? Esto fue lo que contó la influenciadora

¿Cómo se vivió el primer capítulo de Pa’ seguirte queriendo en redes sociales?

El regreso de 'los mugres' estuvo marcado por un emotivo repaso por las vidas de todos los protagonistas, y una desgarradora despedida. Pues lo que inició como un emocionante reencuentro de los televidentes con esta divertida y encantadora historia llevó a los espectadores a decirle adiós a Octavio, uno de los personajes más queridos de la producción del Canal RCN.

Los mejores memes que dejó el estreno de Pa’ seguirte queriendo. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, pese a la triste noticia, las risas no faltaron, pues las ocurrencias de los personajes ocasionaron una ola de memes y reacciones en redes sociales como, por ejemplo, la preocupación de Octavio para "rendir" en su aniversario con Azucena, o el intento de Dani en encender la llama del amor en su relación con Mauricio, mientras intenta ser una figura materna para Isabel, quien atraviesa por los cambios inevitables de la adolescencia, especialmente en las mujeres.

Artículos relacionados Shakira Presentación de Shakira en EE. UU. reforzó teoría de que no inauguró el Mundial 2026

La salida de Catalina de la cárcel también generó sorpresa entre los televidentes, quienes mostraron su temor por encontrarse con un panorama a futuro en el que la expresidiaria se involucre en la vida de Jorge y dañar su relación actual con Lola con comentarios como “Ay noo, Jorge y Lola, no se pueden separar ahhhhhh”.

Artículos relacionados Mundial de fútbol La increíble reacción que tuvo Lamine Yamal durante la discusión entre los argentinos y españoles

El regreso de Lorenzo a esta llamativa historia tampoco generó mucha emoción en los televidentes y así lo hicieron saber en las redes sociales.

¿Cuáles son los mejores memes del primer capítulo de Pa' seguirte queriendo?

El estreno de Pa’ seguirte queriendo no solo marcó el regreso de la historia a la televisión, sino que también desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los espectadores compartieron divertidos memes inspirados en las escenas y personajes del primer capítulo.