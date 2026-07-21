Claudia Bahamón confesó algunos detalles de MasterChef Celebrity 2026; esto dijo

La presentadora, modelo y activista ambiental, Claudia Bahamón, confesó algunos detalles de su participación en la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

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¿Por qué Claudia Bahamón es tan importante en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón se ha convertido en uno de los rostros más representativos de MasterChef Celebrity Colombia, al ser la presentadora que ha acompañado todas las temporadas del programa. A lo largo de los años, ha protagonizado varios momentos que han dado de qué hablar, incluso junto a los jurados de la competencia (Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso).

Jurados de MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

Recientemente, en una entrevista de Claudia Bahamón con el programa Buen Día, Colombia, la presentadora reveló cómo se siente al hacer parte de MasterChef Celebrity Colombia de nuevo. También, mencionó algunos detalles de lo que los televidentes puede esperar con esta nueva temporada:

Creo que es la temporada en la que más camaradería he sentido de todos (…) Hicieron un buen trabajo; se metieron en la película, se volvieron cocineros…me encantó.

Además, habló de cómo fue su primera impresión de varios de los participantes:

Eso es lo más bonito de MasterChef … al final sale la vulnerabilidad del ser humano y terminan mostrándose tal cual son. Todos son muy valientes de estar allá.

¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

De cara a esta nueva temporada, Claudia Bahamón expresó la emoción que siente por volver a formar parte del programa, despertando aún más las expectativas de los televidentes, que esperan verla nuevamente en pantalla. Estas fueron algunas de sus palabras:

¡No saben cuánto me ilusiona! Un espacio - como dice la canción - de pura ENERGÍA BONITA.

¿Cuándo es el gran lanzamiento de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Hace un par de días, Canal RCN anunció que los capítulos de MasterChef Celebrity 2026 se podrán disfrutar a partir del próximo martes 21 de julio a las 9:00 p.m., lo cual generó una gran expectativa entre los televidentes.