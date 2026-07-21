Así fue el estreno de MasterChef Celebrity Colombia y estos son los horarios de la nueva temporada

Las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia volvieron a encenderse con el estreno de una nueva temporada que reunió a 24 participantes dispuestos a demostrar sus habilidades culinarias.

Artículos relacionados La Segura ¿La Segura e Ignacio Baladán tendrán otro hijo? Esto fue lo que contó la influenciadora

¿Cuáles son los horarios de MasterChef Celebrity Colombia?

Además de conocer a los famosos que aceptaron el reto, los televidentes también descubrieron cómo será la programación y fueron testigos de la primera prueba, en la que estuvo en juego el primer Pin de Inmunidad.

Claudia Bahamón regresó como presentadora junto a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso, quien desde su primera aparición dejó claro que esta edición será más exigente.

Artículos relacionados Mundial de fútbol La increíble reacción que tuvo Lamine Yamal durante la discusión entre los argentinos y españoles

Con el estreno también quedaron definidos los horarios en los que los seguidores podrán acompañar la cocina más importante.

De lunes a viernes, MasterChef Celebrity Colombia se emitirá entre las 9:00 p. m. y las 10:30 p. m. por el Canal RCN.

Conoce los horarios de MasterChef Celebrity Colombia y lo que pasó en su estreno. (Foto: Canal RCN)

Los domingos el programa tendrá un horario diferente y podrá verse de 8:00 p. m. a 10:00 p. m., mientras que los sábados no habrá emisión.

En el primer capítulo, los 24 participantes hicieron su entrada oficial a la cocina donde conocieron el nivel de exigencia que tendrán la temporada.

¿Qué pasó en el primer reto de MasterChef Celebrity Colombia?

La primera prueba consistió en una Caja Misteriosa de preparación libre. Al abrir sus estaciones, los participantes encontraron un plato blanco sobre el que debían presentar su receta para competir por el primer Pin de Inmunidad.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia comenzó con varias cortadas; Iván Marín preocupó desde el primer reto

Desde el inicio se vivieron momentos inesperados. Milena rompió el plato al abrir la caja, mientras que Iván Marín sufrió dos cortadas. Sebastián Villalobos y Luciano también se cortaron durante la preparación de sus platos.

Los nervios también se hicieron evidentes entre varios, quienes reconocieron sentirse perdidos durante algunos momentos del reto mientras intentaban organizar sus preparaciones.

Conoce los horarios de MasterChef Celebrity Colombia y lo que pasó en su estreno. (Foto: Canal RCN)

En la degustación, algunos platos recibieron buenos comentarios de los jurados, mientras que otros fueron cuestionados por errores en la ejecución.

Otro momento que llamó la atención fue cuando Claudia Bahamón le decomisó la air fryer a Iván Marín, mientras que Emiro confesó que esperaba no terminar llorando durante el primer capítulo.

Finalmente, la comediante Luisa Vergara conquistó a los jurados con su preparación y obtuvo el primer Pin de Inmunidad de la temporada.