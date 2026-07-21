Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así fue el estreno de MasterChef Celebrity Colombia y estos son los horarios de la nueva temporada

MasterChef Celebrity tuvo su primer reto, dejó un Pin de Inmunidad y varios momentos llamativos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así debutó MasterChef Celebrity Colombia y estos son los horarios de la nueva temporada
Conoce los horarios de MasterChef Celebrity Colombia y lo que pasó en su estreno. (Foto: Canal RCN)

Las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia volvieron a encenderse con el estreno de una nueva temporada que reunió a 24 participantes dispuestos a demostrar sus habilidades culinarias.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los horarios de MasterChef Celebrity Colombia?

Además de conocer a los famosos que aceptaron el reto, los televidentes también descubrieron cómo será la programación y fueron testigos de la primera prueba, en la que estuvo en juego el primer Pin de Inmunidad.

Claudia Bahamón regresó como presentadora junto a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso, quien desde su primera aparición dejó claro que esta edición será más exigente.

Artículos relacionados

Con el estreno también quedaron definidos los horarios en los que los seguidores podrán acompañar la cocina más importante.

De lunes a viernes, MasterChef Celebrity Colombia se emitirá entre las 9:00 p. m. y las 10:30 p. m. por el Canal RCN.

Así debutó MasterChef Celebrity Colombia y estos son los horarios de la nueva temporada
Conoce los horarios de MasterChef Celebrity Colombia y lo que pasó en su estreno. (Foto: Canal RCN)

Los domingos el programa tendrá un horario diferente y podrá verse de 8:00 p. m. a 10:00 p. m., mientras que los sábados no habrá emisión.

En el primer capítulo, los 24 participantes hicieron su entrada oficial a la cocina donde conocieron el nivel de exigencia que tendrán la temporada.

¿Qué pasó en el primer reto de MasterChef Celebrity Colombia?

La primera prueba consistió en una Caja Misteriosa de preparación libre. Al abrir sus estaciones, los participantes encontraron un plato blanco sobre el que debían presentar su receta para competir por el primer Pin de Inmunidad.

Artículos relacionados

Desde el inicio se vivieron momentos inesperados. Milena rompió el plato al abrir la caja, mientras que Iván Marín sufrió dos cortadas. Sebastián Villalobos y Luciano también se cortaron durante la preparación de sus platos.

Los nervios también se hicieron evidentes entre varios, quienes reconocieron sentirse perdidos durante algunos momentos del reto mientras intentaban organizar sus preparaciones.

Así debutó MasterChef Celebrity Colombia y estos son los horarios de la nueva temporada
Conoce los horarios de MasterChef Celebrity Colombia y lo que pasó en su estreno. (Foto: Canal RCN)

En la degustación, algunos platos recibieron buenos comentarios de los jurados, mientras que otros fueron cuestionados por errores en la ejecución.

Otro momento que llamó la atención fue cuando Claudia Bahamón le decomisó la air fryer a Iván Marín, mientras que Emiro confesó que esperaba no terminar llorando durante el primer capítulo.

Finalmente, la comediante Luisa Vergara conquistó a los jurados con su preparación y obtuvo el primer Pin de Inmunidad de la temporada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia comenzó con varias cortadas; Iván Marín preocupó desde el primer reto

El primer reto de MasterChef Celebrity dejó varias cortadas y momentos de tensión antes de cocinar.

Sebastián Martínez Sebastián Martínez

Sebastián Martínez conmovió con un mensaje previo al estreno de 'Pa' Seguirte Queriendo': esto dijo

El actor no dudó en mostrarse emocional por la segunda parte de uno de los proyectos más importantes de su carrera.

La muerte de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango, en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo Producciones RCN

Octavio murió en Pa' Seguirte Queriendo: así fue el inesperado momento que marcó el estreno

Octavio tuvo un inesperado desenlace en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo del Canal RCN.

Lo más superlike

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity 2026 MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón confesó algunos detalles de MasterChef Celebrity 2026; esto dijo

La presentadora colombiana habló sobre su participación en el programa y reveló cómo fue su relación con algunos participantes.

El banquete de memes que dejó el primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia. MasterChef Celebrity Colombia

El primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia dejó un banquete de memes

lina tejeiro tras su embarazo Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló fuerte cambio en su rostro tras su embarazo: ¿por qué se da?

Murió Héctor Ochoa Cárdenas Talento nacional

Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México