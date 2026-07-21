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MasterChef Celebrity Colombia comenzó con varias cortadas; Iván Marín preocupó desde el primer reto

El primer reto de MasterChef Celebrity dejó varias cortadas y momentos de tensión antes de cocinar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia
Iván Marín, Sebastián Villalobos y Luciano sufrieron cortadas en el estreno de MasterChef Celebrity (Foto: Canal RCN)

El estreno de MasterChef Celebrity estuvo marcado por los nervios, la presión y varios momentos que llamaron la atención desde los primeros minutos.

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¿Cómo fueron las primeras cortadas en MasterChef Celebrity?

Antes de que comenzara oficialmente el primer reto de la competencia culinaria, algunos participantes ya habían sufrido pequeños accidentes en la cocina.

Claudia Bahamón volvió a liderar la competencia junto a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso, quien dejó claro desde su presentación que esta edición será más exigente para los famosos que aceptaron el reto de ponerse el delantal.

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La primera prueba de la temporada fue una Caja Misteriosa con preparación libre, en la que los 24 participantes debían demostrar su creatividad para conquistar a los jurados y competir por el primer Pin de Inmunidad.

Sin embargo, antes de comenzar a cocinar ya se presentó uno de los primeros momentos inesperados. Al abrir su caja, Milena rompió uno de los platos blancos, que contenían las famosas cubiertas cafés.

Primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia
Iván Marín, Sebastián Villalobos y Luciano sufrieron cortadas en el estreno de MasterChef Celebrity (Foto: Canal RCN)

Pocos minutos después, Iván Marín sufrió una cortada cuando apenas iniciaba la preparación de su receta.

Sebastián Villalobos también terminó cortándose durante el reto, al igual que Luciano, quien tuvo que detener por un momento su preparación tras sufrir un accidente con uno de los utensilios de cocina.

La situación no terminó ahí. Mientras continuaba preparando su plato, Iván Marín volvió a cortarse, esta vez mientras utilizaba un rallador, y tuvo que tener atención de los paramédicos.

¿Quién ganó el primer Pin de Inmunidad en MasterChef Celebrity Colombia?

A pesar de los accidentes, los participantes continuaron con la preparación de sus recetas para presentarlas ante los jurados.

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Durante la degustación hubo platos que recibieron buenos comentarios y otros que evidenciaron los nervios del estreno. En términos generales, los chefs destacaron el nivel mostrado por varios famosos en el primer capítulo.

Uno de los platos que más comentarios generó fue el de Iván Marín. Por su parte, Emiro también enfrentó varios inconvenientes durante la preparación. El participante dejó la salsa para el final y no alcanzó a probarla antes de llevar el plato al atril.

Primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia
Iván Marín, Sebastián Villalobos y Luciano sufrieron cortadas en el estreno de MasterChef Celebrity (Foto: Canal RCN)

Al finalizar el reto, varios participantes confesaron que el primer reto los dejó con más nervios de los que esperaban.

Finalmente, el primer Pin de Inmunidad quedó en manos de Luisa Vergara, quien aseguró que el resultado de su plato era producto de una "tusa".

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