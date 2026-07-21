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Pautips, participante de MasterChef 2026, hizo una inesperada confesión sobre la maternidad

Pautips sorprendió a sus fans al hablar de nuevo sobre la maternidad, pero esta vez acompañó sus palabras con una reveladora imagen.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Pautips, participante de MasterChef Celebrity 2026
Pautips sorprendió hablando de la maternidad (Foto de Canal RCN y Freepik)

La influenciadora y creadora de contenido Paula Galindo, más conocida como Pautips, sorprendió al hablar de la maternidad y el embarazo en sus redes sociales, aumentando las sospechas de que está esperando su primer hijo.

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¿Qué dice Pautips sobre la maternidad?

Pautips es una de las influenciadoras de maquillaje y moda más reconocidas en Colombia. Gracias a ello, ha construido una comunidad sólida que la ha seguido y apoyado en todos sus proyectos personales y profesionales.

Pautips, participante de MasterChef Celebrity 2026
Pautips es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia (Foto Canal RCN)

Hace algunas semanas, Pautips sorprendió con un video en el que hablaba sobre la maternidad y su intención de tener un hijo pronto. En la publicación, aparece abrazando a su esposo Ronald Moscoso, acompañado de un mensaje contundente: “Y es que, si Dios quiere, este es nuestro último Mundial sin hijos”.

Tras esa confesión, sus seguidores quedaron a la expectativa de un posible anuncio de embarazo e, incluso, algunos llegaron a creer que ya estaba esperando un bebé.

¿Pautips está embarazada?

Tras aquel video, la comunidad digital de la influenciadora quedó inquieta frente al posible embarazo. Es por ello que, hace unas horas, en una dinámica de pregunta y respuesta un internauta dijo:

No es pregunta, pero tengo la fé de que estás embarazada, y muero de la emoción de que lo anuncies. Te quiero mucho, Pau.

A lo que la inluenciadora respondió:

No estoy embarazada, ni lo estoy escondiendo. Si me ven más rellenita se llama comida y vacaciones.

Con ese mensaje, Pautips dejó claro a sus seguidores que no está esperando un hijo. Además, acompañó la publicación con una fotografía en la que luce una figura esbelta, sin señales de embarazo.

Aún así, sus seguidores continúan atentos a cada una de sus publicaciones, especialmente ahora que Pautips hará parte de un reality de cocina, donde tendrá que dar todo de ella para llevarse el premio mayor.

¿Cuándo es el gran estreno de MasterChef Celebrity 2026?

A partir del martes 21 de julio, los televidentes podrán ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity 2026 a través de la pantalla de Canal RCN, a las 9:00 p.m.

Se espera que los televidentes puedan disfrutar de ver a sus celebridades favoritas demostrando sus habilidades culinarias en la cocina más importante de Colombia.

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026?
Participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 / (Foto de Canal RCN)
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