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Claudia Bahamón reveló un altercado que tuvo con un participante de MasterChef: mostró pruebas

La reconocida presentadora reveló los detalles del accidente que sufrió en pleno set de grabación.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2026
Claudia Bahamón reveló un altercado que tuvo con un participante de MasterChef Celebrity 2026 (Foto Canal RCN)

En plena entrevista, la presentadora Claudia Bahamón confesó y dio detalles sobre un altercado que tuvo en pleno set de grabación de MasterChef Celebrity 2026.

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Tras el anuncio de MasterChef Celebrity 2026, Canal RCN reveló quiénes serían los participantes de la octava temporada del reality de cocina más famoso de Colombia.

Varios de los nombres anunciados despertaron el entusiasmo del público, que ahora espera con expectativa ver a sus favoritos competir por el título. Los nombres que se conocen son:

  • Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.
  • Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.
  • Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.
  • Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.
  • Deportistas: Robert Farah
Participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026
Ellos serán todos los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 (Foto de Canal RCN)

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¿Cuál fue el altercado que tuvo Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Recientemente, en una entrevista de Claudia Bahamón con el programa Buen Día, Colombia, la presentadora reveló que tuvo un altercado con uno de los participantes de esta temporada.

A pesar de que ella no reveló la identidad del famoso, Claudia aseguró que habría recibido un golpe de esa persona e, incluso, sacó su celular y mostró el momento exacto del impacto:

Esto es real y se acordarán de mi en dos capítulos. Esta es la primera vez en todas estas temporadas de MasterChef; es ,más, de mi vida en televisión que he recibido un golpe

Su confesión generó revuelo; sin embargo, la presentadora dijo que se trataba de algo que había pasado en el juego y que, ella ya había dejado el asunto a un lado:

Yo me estoy riendo hoy (…) al igual, yo ya perdoné al participante.

Además, en la misma entrevista se encontraba Sebastián Villalobos, uno de los participantes de esta temporada, quien aseguró que ese accidente había marcado un antes y un después dentro de la competencia.

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Las declaraciones de Claudia Bahamón aumentaron la expectativa de los televidentes, especialmente después de asegurar que esta será la temporada más exigente hasta la fecha.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity 2026
Participación de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2026 (Foto Canal RCN)

El gran estreno se llevará a cabo el próximo martes 21 de julio a las 9:00 p.m., a través de la pantalla de Canal RCN.

 

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