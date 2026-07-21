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Así fue el bautizo del hijo de Luis Díaz; la identidad del padrino sorprendió, ¿de quién se trata?

El futbolista, y su esposa celebraron el bautizo de su hijo Fernando en una reunión con sus seres queridos en Barranquilla.

SuperLike Por: Laura Pineda
Luis Díaz
Luis Díaz celebró el bautizo de su hijo Fernando este fin de semana (Foto por AFP).

Durante el fin de semana circularon fotos del hijo varón del futbolista Luis Díaz, su esposa Geraldine "Gera" Ponce. La pareja celebró el bautizo de Fernando en una ceremonia privada rodeados de familia y amigos cercanos.

Luis Díaz
El bautizo del hijo de Luis Díaz se celebró este fin de semana (Foto por AFP).

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¿Cuándo fue el bautizo del hijo de Luis Díaz?

Tras la eliminación de Colombia del Mundial, Luis Díaz viajó un par de días a Medellín donde compartió con Juan Fernando Quintero. Sin embargo, durante el fin de semana su esposa Gera compartió fotos del bautizo de su hijo menor, Fernando.

El primer hijo varón del extremo izquierdo nació en Alemania el 11 de mayo, tan solo un mes antes del Mundial 2026. Fernando estuvo presente en varios de los partidos del Mundial junto a su madre y sus dos hermanas: Roma y Charlotte.

La familia Díaz Ponce realizó el bautizo de Fernando en la ciudad de Barranquilla. Gera Ponce compartió varias fotografías donde se ve al bebé rodeado de sus familias y realizando el sacramento del bautizo. La temática de la celebración fueron los colores verde y blanco.

Sin embargo, lo que llamó más la atención de las fotografías fue el padrino asignado a Fernando y generó varias reacciones entre los seguidores.

Luis Díaz
Lo que causó más curiosidad del bautizo de Luis Díaz fue el padrino que le asignaron a Fernando (Foto por AFP).

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¿Quién es el padrino de bautizo del hijo de Luis Díaz?

En las fotografías se puede apreciar la presencia de Daniel Muñoz al lado del menor participando en los momentos claves de la ceremonia. El lateral derecho de la Selección Colombia fue escogido como el padrino de Fernando.

De acuerdo con los internautas, Daniel Muñoz y su esposa son muy cercanos con la familia Díaz Ponce. En algunas ocasiones se les ha visto viajar juntos, compartir festividades especiales, y reuniones familiares.

Daniel Muñoz juega actualmente como lateral derecho en el Crystal Palace de Inglaterra, y continúa siendo una de las principales figuras en el sector ofensivo en la Selección Colombia.

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¿Cuáles son los planes de Lucho Díaz luego del Mundial y del bautizo de su hijo?

Se espera que Lucho Díaz regrese el próximo mes a Munich y se ponga a disposición de las órdenes de su entrenador Vicent Kompany. La idea es ponerse en forma, ganar los títulos locales, y entrenar duro para ayudar a su equipo a ganar en la Champions League.

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