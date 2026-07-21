Ferran Torres habló de su gol ante Argentina y dejó un mensaje que sorprendió a sus seguidores

El delantero español Ferran Torres se refirió al momento que marcó la final del Mundial 2026 y que terminó definiendo el campeonato para España. El atacante compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

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¿Cómo fue el gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España llegó al tiempo extra con el marcador igualado y con la posibilidad de que el campeón se definiera desde los penales. Sin embargo, una jugada en los minutos finales cambió el rumbo del partido.

Argentina afrontaba los últimos instantes con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, situación que España aprovechó para aumentar la presión ofensiva.

Al inicio del segundo tiempo extra, en el minuto 105, apareció una jugada entre Nico Williams y Ferran Torres que terminó en la anotación decisiva.

Ferran Torres protagonizó gran momento en la final del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Williams recibió el balón y encontró el espacio para enviar un pase hacia atrás dentro del área. Torres controló la acción y remató para vencer al arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, quien había tenido varias intervenciones durante el encuentro.

Este gol fue el único de la final y permitió que España levantara nuevamente la Copa del Mundo. La anotación quedó registrada como uno de los momentos más importantes de la carrera del atacante español.

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¿Qué dijo Ferran Torres sobre su gol en la final del Mundial?

Después del partido, Ferran Torres se pronunció sobre el gol a través de una publicación en Instagram y TikTok. El futbolista compartió un carrusel de imágenes con diferentes momentos que vivió durante la final del Mundial 2026.

En las fotografías apareció disputando acciones del encuentro, celebrando con sus compañeros, recibiendo la medalla de campeón y compartiendo la celebración tras conseguir el título mundial.

Aunque las imágenes mostraron parte de la celebración del delantero español, una frase incluida en la publicación fue la que más llamó la atención entre sus seguidores.

“El gol de todo un país”, escribió.

El mensaje generó comentarios entre los internautas, quienes destacaron la importancia de ese momento para el jugador y para la selección española.

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¿Cuántos Mundiales ha ganado España?

Con la victoria ante Argentina en la final del Mundial 2026, España consiguió su segundo campeonato del mundo. La selección española había alcanzado su primer título en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos en la final.

El nuevo trofeo se suma a una etapa de crecimiento para el fútbol español, que en los últimos años ha destacado por la aparición de nuevos talentos y una generación de jugadores que han tomado protagonismo en los grandes escenarios internacionales.

Para Ferran Torres, el gol en la final del Mundial 2026 representa uno de los momentos más relevantes de su trayectoria deportiva. La anotación llegó en un partido decisivo y quedó como la acción que definió el campeonato para España.