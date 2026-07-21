Tras marcar el gol que le dio a España el título del Mundial 2026, Ferran Torres pasó a estar en el centro de la conversación. Además de su rendimiento deportivo, muchos internautas comenzaron a buscar detalles sobre su vida personal y su historial sentimental.

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¿Quién es la novia de Ferran Torres actualmente?

Luego de su consagración con la Selección Española, Ferran Torres ha generado interés por su situación sentimental. Actualmente, el futbolista no tendría una relación confirmada, después de que varios medios españoles informaran sobre su ruptura con Martina Alguero, conocida en redes sociales como Martina Hunter.

La separación se conoció poco antes de la etapa decisiva del Mundial 2026, cuando ambos dejaron de seguirse en sus perfiles sociales. Aunque ninguno de los dos compartió un comunicado oficial sobre el final de la relación, personas cercanas habrían confirmado que ya no continuaban juntos.

Con 26 años, el delantero valenciano estaría concentrado en su carrera profesional y en sus compromisos con el FC Barcelona y la Selección Española, donde recientemente logró uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

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¿Por qué terminaron Ferran Torres y Martina Alguero?

La ruptura entre Ferran Torres y Martina Alguero comenzó a conocerse después de que periodistas y medios españoles informaran sobre el distanciamiento entre ambos. Uno de los detalles que llamó la atención fue que dejaron de seguirse en redes sociales, situación que generó preguntas sobre el estado de su relación.

Aunque algunos periodistas dieron a conocer que la pareja habría decidido tomar caminos separados, ni Ferran Torres ni Martina Alguero han explicado públicamente las razones del final de su relación. Por ahora, los detalles sobre la separación permanecen en privado.

En redes recuerdan la historia de Ferran Torres y Martina Alguero / (Foto de AFP)

Martina Alguero, también conocida como Martina Hunter, fue la última pareja vinculada públicamente con el futbolista antes de que el delantero español se convirtiera en una de las figuras más comentadas tras ganar el Mundial 2026.

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¿Qué otras parejas ha tenido Ferran Torres?

Antes de su relación con Martina Alguero, Ferran Torres tuvo otros romances que llamaron la atención de los seguidores del fútbol español.

Uno de los más conocidos fue el que mantuvo con Sira Martínez, hija del exfutbolista y entrenador Luis Enrique. La pareja inició su relación en 2021 y terminó en 2023, según información difundida en medios españoles.

Además, el nombre del atacante fue relacionado con otras figuras de redes sociales como Marta Díaz y Lucía Domenech. En ambos casos surgieron rumores sobre posibles acercamientos, aunque ninguno de los involucrados confirmó oficialmente una relación.

Con su reciente protagonismo en el Mundial 2026, Ferran Torres continúa siendo una de las figuras más seguidas de España, tanto por sus actuaciones dentro del campo como por el interés que despierta su vida fuera del fútbol.