Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz la razón por la que no expulsaron a Cucurella pese al reclamo de Messi en la final

Messi pidió la expulsión de Cucurella en la final del Mundial, pero el árbitro tomó otra decisión que sigue dando de qué hablar.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Por qué no expulsaron a Cucurella pese al reclamo de Messi?
Sale a la luz la razón por la que no expulsaron a Cucurella en la final del Mundial / (Foto de AFP)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una de las jugadas más discutidas del torneo. Tras la expulsión de Enzo Fernández, Leo Messi reclamó una posible tarjeta roja para Marc Cucurella, pero el árbitro decidió no sancionarlo y la FIFA terminó aclarando el motivo.

Artículos relacionados

¿Por qué Messi pidió la expulsión de Cucurella en la final del Mundial?

Después de la expulsión de Enzo Fernández, Messi reclamó al árbitro la tarjeta roja para Marc Cucurella. El capitán argentino consideró que el lateral español había infringido la nueva norma al taparse la boca mientras hablaba durante un cruce entre ambos.

La situación cobró relevancia porque en el Mundial 2026 entró en vigor la llamada Ley Prestianni, una norma creada tras la controversia que involucró al futbolista Gianluca Prestianni en una edición anterior de la Champions League.

El objetivo de la regla es sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca para ocultar posibles expresiones ofensivas en medio de un enfrentamiento.

Durante el torneo, ya se habían registrado expulsiones de jugadores por esa conducta, lo que llevó a muchos aficionados a pensar que Cucurella también podría haber sido sancionado.

Artículos relacionados

¿Qué dice la Ley Prestianni sobre taparse la boca durante un partido?

La FIFA aclaró que la norma no prohíbe de manera automática el gesto de taparse la boca. La sanción se aplica cuando existen elementos que permitan concluir que el jugador lo hizo en el contexto de una discusión o enfrentamiento.

En el caso de la final, las imágenes mostraron a Cucurella acercándose a Messi y llevándose la mano a la boca durante algunos segundos mientras hablaba. Sin embargo, según la revisión realizada por los oficiales del encuentro, no se observó un intercambio previo que pudiera considerarse una confrontación.

¿Qué dice la Ley Prestianni sobre taparse la boca durante un partido?
La Ley Prestianni aclara el caso de Cucurella y Messi / (Foto de AFP)

Al no existir pruebas concluyentes sobre el contenido de sus palabras ni sobre una conducta antideportiva evidente, el árbitro mantuvo su decisión y la FIFA le concedió el beneficio de la duda al jugador español.

Artículos relacionados

¿La FIFA mantendrá la Ley Prestianni después del Mundial 2026?

La aplicación de esta norma abrió un debate sobre la interpretación arbitral y la dificultad para determinar cuándo existe realmente un enfrentamiento. La propia FIFA reconoció que el tema seguirá siendo evaluado para futuros torneos.

Mientras tanto, la UEFA ya confirmó que no aplicará la Ley Prestianni en sus competiciones. El organismo europeo optará por una medida diferente: permitir a los árbitros mostrar tarjeta amarilla cuando consideren que un futbolista intenta ocultar una comunicación como conducta antideportiva.

La decisión tomada en la final entre Argentina y España se convirtió así en uno de los primeros grandes casos que puso a prueba la nueva regla.

Aunque Messi insistió en que debía revisarse la acción, la FIFA concluyó que no había fundamentos suficientes para expulsar a Cucurella, una resolución que siguió generando debate entre los aficionados tras el partido.

¿La FIFA mantendrá la Ley Prestianni después del Mundial 2026?
La FIFA se pronuncia sobre el caso de Messi y Cucurella en el Mundial 2026 / (Fotos de AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nicolás Otamendi conmovió con mensaje tras su último Mundial con Argentina Copa Mundial

Nicolás Otamendi conmovió con mensaje tras su último Mundial con Argentina: “duele mucho"

Tras anunciar su salida de la Selección Argentina, Nicolás Otamendi sorprendió con sus palabras después del Mundial 2026.

dibu martinez en el mundial 2026 Mundial de fútbol

Dibu Martínez rompió el silencio tras su derrota en el Mundial: ¿Se retira?

El Dibu Martínez habló de no seguir en la Selección Argentina tras perder contra España en el Mundial 2026.

Ferran Torres rompió el silencio tras su gol ante Argentina Copa Mundial

Ferran Torres habló de su gol ante Argentina y dejó un mensaje que sorprendió a sus seguidores

Ferran Torres llamó la atención de los fans al revelar el significado del gol con el que España ganó el Mundial 2026.

Lo más superlike

Leandro Paredes en el Mundial 2026. Mundial de fútbol

Mamá de Leandro Paredes se quebró en plena entrevista tras polémica en la final del Mundial

Myriam Benítez, madre de Leandro Paredes, rompió el silencio y habló sobre la participación de su hijo en el Mundial 2026.

Murió Héctor Ochoa Cárdenas Talento nacional

Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

Verónica Orozco en MasterChef Celebrity 2026 Verónica Orozco

Verónica Orozco habló de su participación en MasterChef Celebrity 2026: "Nuevo miedo desbloqueado"

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica