La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una de las jugadas más discutidas del torneo. Tras la expulsión de Enzo Fernández, Leo Messi reclamó una posible tarjeta roja para Marc Cucurella, pero el árbitro decidió no sancionarlo y la FIFA terminó aclarando el motivo.

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¿Por qué Messi pidió la expulsión de Cucurella en la final del Mundial?

Después de la expulsión de Enzo Fernández, Messi reclamó al árbitro la tarjeta roja para Marc Cucurella. El capitán argentino consideró que el lateral español había infringido la nueva norma al taparse la boca mientras hablaba durante un cruce entre ambos.

La situación cobró relevancia porque en el Mundial 2026 entró en vigor la llamada Ley Prestianni, una norma creada tras la controversia que involucró al futbolista Gianluca Prestianni en una edición anterior de la Champions League.

El objetivo de la regla es sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca para ocultar posibles expresiones ofensivas en medio de un enfrentamiento.

Durante el torneo, ya se habían registrado expulsiones de jugadores por esa conducta, lo que llevó a muchos aficionados a pensar que Cucurella también podría haber sido sancionado.

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¿Qué dice la Ley Prestianni sobre taparse la boca durante un partido?

La FIFA aclaró que la norma no prohíbe de manera automática el gesto de taparse la boca. La sanción se aplica cuando existen elementos que permitan concluir que el jugador lo hizo en el contexto de una discusión o enfrentamiento.

En el caso de la final, las imágenes mostraron a Cucurella acercándose a Messi y llevándose la mano a la boca durante algunos segundos mientras hablaba. Sin embargo, según la revisión realizada por los oficiales del encuentro, no se observó un intercambio previo que pudiera considerarse una confrontación.

La Ley Prestianni aclara el caso de Cucurella y Messi / (Foto de AFP)

Al no existir pruebas concluyentes sobre el contenido de sus palabras ni sobre una conducta antideportiva evidente, el árbitro mantuvo su decisión y la FIFA le concedió el beneficio de la duda al jugador español.

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¿La FIFA mantendrá la Ley Prestianni después del Mundial 2026?

La aplicación de esta norma abrió un debate sobre la interpretación arbitral y la dificultad para determinar cuándo existe realmente un enfrentamiento. La propia FIFA reconoció que el tema seguirá siendo evaluado para futuros torneos.

Mientras tanto, la UEFA ya confirmó que no aplicará la Ley Prestianni en sus competiciones. El organismo europeo optará por una medida diferente: permitir a los árbitros mostrar tarjeta amarilla cuando consideren que un futbolista intenta ocultar una comunicación como conducta antideportiva.

La decisión tomada en la final entre Argentina y España se convirtió así en uno de los primeros grandes casos que puso a prueba la nueva regla.

Aunque Messi insistió en que debía revisarse la acción, la FIFA concluyó que no había fundamentos suficientes para expulsar a Cucurella, una resolución que siguió generando debate entre los aficionados tras el partido.