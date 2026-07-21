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Dani Olmo se pronunció tras ser impactado por técnico de argentina y polémica actitud de los rivales

Dani Olmo rompió el silencio al responder sobre las cuestionables actitudes de los argentinos tras la final del Mundial.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Dani Olmo reaccionó tras incidente con el técnico argentino y a la actitud de los rivales
Dani Olmo habló tras el polémico momento con el técnico argentino y los rivales. (AFP/ FRANCK FIFE- Charly Triballeau)

La final de la Copa Mundial FIFA 2026 se vivió el pasado domingo 19 de julio en la cual, dejó a España como el país ganador marcando un solo gol de la victoria, contra cero de Argentina.

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Este último partido generó muchas reacciones no solo por su resultado, sino por todo lo que pasó después del juego, pues hubo una gran discusión en toda la cancha y fue tan alarmante que, hasta hubo contacto físico de parte de algunos jugadores.

Tras dos días de este momento polémico, se siguen haciendo viral varios clips de lo que ocurrió ese momento en la cancha, pues además de que Leandro Paredes impactó a dos españoles, uno de los técnicos de argentina, también arremetió contra un jugador.

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Luego de estos escándalos, han aparecido varios videos en las plataformas digitales en donde se ven diferentes momentos de la gran discusión por la final, por lo que Dani Olmo, uno de los jugadores involucrados, habló para dar su opinión del momento.

¿Qué dijo Dani Olmo al opinar sobre las cuestionables actitudes de algunos argentinos?

Luego de que se terminó la final de la Copa Mundial FIFA 2026, Dani Olmo, quien fue arremetido por Roberto Ayala, cuerpo técnico de Lionel Scaloni, rompió el silencio y habló sobre las polémicas actitudes de los jugadores argentinos.

Dani Olmo se pronunció tras la polémica con el técnico argentino y los jugadores rivales
Dani Olmo reaccionó tras incidente con el técnico argentino y a la actitud de los rivales. (AFP/ Al Bello)

Dani no mencionó nada sobre el impacto que le dio Roberto, o no ha salido esa declaración a la luz, pero, sí se refirió a los comportamientos de sus rivales, quienes les dieron la espalda mientras ellos recibían la copa.

“Bueno... Al final, no nos importa. Creo que también es importante pensar en los valores que quieres transmitir al exterior”, reveló el español.

¿Qué generó la discusión entre Argentina y España tras la final del Mundial?

Todo empezó por un cruce de palabras que después se escaló a contacto físico de parte de Leandro Paredes, quien impactó a dos jugadores de España; Dani Olmo también fue empujado por Roberto Ayala, técnico de Argentina.

Dani Olmo habló tras el polémico momento con el técnico argentino y los rivales
Dani Olmo se pronunció tras la polémica con el técnico argentino y los jugadores rivales. (AFP/ Al Bello)

Por su parte, Dani no dijo nada de lo que pasó con Ayala, y dejó claro que, ellos son ejemplo para las futuras generaciones y añadió que los argentinos, también deberían ser ejemplo, pero con buenas acciones.

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