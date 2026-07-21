Sale a la luz el video de la inesperada reacción de Shakira al ver el gol de España en la final

Shakira no deja de generar reacciones tras dos días de su presentación en la final de La Copa Mundial FIFA 2026, pues fue una de las artistas invitadas en el show del entretiempo, el cual, se hizo por primera vez en la historia.

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Con ella, se presentaron BTS, Justin Bieber, Coldplay y Madonna, músicos que alegraron a los aficionados que fueron a ver este último partido de lo que fue el torneo este año; como siempre los colombianos se sintieron orgullosos de que la barranquillera volviera a representar al país.

Así mismo, la cantante estuvo presente durante el juego entre los argentinos y españoles, un momento que no fue fácil para ella, ya que, confesó que apoyaba al país europeo, pero, así mismo, expresó su admiración por Lionel Messi.

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Por lo mismo, es que en redes circula la reacción que tuvo al ver junto a Anya Taylor - Joy, el gol de la victoria de España.

¿Cómo reaccionó Shakira en el momento que España marcó el gol del triunfo en la final del Mundial?

A través de X se hizo viral el video den el que se ve que Shakira está al lado de la famosa actriz Anya Taylor – Joy, estrella de Hollywood nacida en argentina; por su puesto, ella apoyaba a su país, por eso, se sorprendió bastante cuando vio que España anotó su gol.

La inesperada reacción de Shakira al gol de España quedó en video. (AFP/ Kevin Kane)

En el caso de Shakira, ella también se sorprendió, pues su cara fue que “no lo podía creer”, y miraba detenidamente hacia la cancha, con una leve sonrisa; ahí voltea a ver cómo celebran el gol y luego se dirige a la actriz para decirle algo.

¿Por qué más Shakira se hizo tendencia en las redes sociales tras su presentación en la final?

Shakira generó las reacciones de todos sus seguidores a través de las plataformas, porque para ellos, su show fue de “toda una reina”, pero no solo eso, sino que tuvo a su ex viéndola mientras ella cantaba.

Captaron la inesperada reacción de Shakira al gol de España en la final. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

De hecho, se viralizó el momento en el que Piqué se ve algo incómodo cuando su hijo, Sasha, canta con emoción Dai Dai, mientras su mamá lo hace en la cancha.