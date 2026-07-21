Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Sale a la luz el video de la inesperada reacción de Shakira al ver el gol de España en la final

Se conoce cuál fue la inesperada reacción de Shakia en el momento exacto del gol de España frente a Argentina.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Captaron la inesperada reacción de Shakira al gol de España en la final
Sale a la luz el momento en que Shakira reaccionó al gol de España. (AFP/ Kevin Kane - AFP/ FRANCK FIFE)

Shakira no deja de generar reacciones tras dos días de su presentación en la final de La Copa Mundial FIFA 2026, pues fue una de las artistas invitadas en el show del entretiempo, el cual, se hizo por primera vez en la historia.

Artículos relacionados

Con ella, se presentaron BTS, Justin Bieber, Coldplay y Madonna, músicos que alegraron a los aficionados que fueron a ver este último partido de lo que fue el torneo este año; como siempre los colombianos se sintieron orgullosos de que la barranquillera volviera a representar al país.

Así mismo, la cantante estuvo presente durante el juego entre los argentinos y españoles, un momento que no fue fácil para ella, ya que, confesó que apoyaba al país europeo, pero, así mismo, expresó su admiración por Lionel Messi.

Artículos relacionados

Por lo mismo, es que en redes circula la reacción que tuvo al ver junto a Anya Taylor - Joy, el gol de la victoria de España.

¿Cómo reaccionó Shakira en el momento que España marcó el gol del triunfo en la final del Mundial?

A través de X se hizo viral el video den el que se ve que Shakira está al lado de la famosa actriz Anya Taylor – Joy, estrella de Hollywood nacida en argentina; por su puesto, ella apoyaba a su país, por eso, se sorprendió bastante cuando vio que España anotó su gol.

Sale a la luz el momento en que Shakira reaccionó al gol de España
La inesperada reacción de Shakira al gol de España quedó en video. (AFP/ Kevin Kane)

En el caso de Shakira, ella también se sorprendió, pues su cara fue que “no lo podía creer”, y miraba detenidamente hacia la cancha, con una leve sonrisa; ahí voltea a ver cómo celebran el gol y luego se dirige a la actriz para decirle algo.

¿Por qué más Shakira se hizo tendencia en las redes sociales tras su presentación en la final?

Shakira generó las reacciones de todos sus seguidores a través de las plataformas, porque para ellos, su show fue de “toda una reina”, pero no solo eso, sino que tuvo a su ex viéndola mientras ella cantaba.

La inesperada reacción de Shakira al gol de España quedó en video
Captaron la inesperada reacción de Shakira al gol de España en la final. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

De hecho, se viralizó el momento en el que Piqué se ve algo incómodo cuando su hijo, Sasha, canta con emoción Dai Dai, mientras su mamá lo hace en la cancha.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere medallista olímpico Toshiaki Fushimi Deportes

Conmoción en el ciclismo: medallista olímpico murió tras un fuerte accidente en un velódromo

El video muestra el momento en que el medallista olímpico murió tras sufrir accidente en competencia.

El inesperado anuncio de un piloto español hizo celebrar a hinchas argentinos Viral

Se hace viral pesada broma de piloto español a hinchas argentinos; les hizo creer que ganaron

Un piloto sorprendió a hinchas argentinos con un anuncio que los hizo celebrar, hasta que reveló el verdadero campeón del Mundial.

La novia de Lamine Yamal vuelve a ser tendencia por videos del pasado Mundial de fútbol

Salen a la luz videos de la novia de Lamine Yamal criticándolo antes de su relación

Críticas a la novia de Lamine Yamal, por cuestionar su fama y su anterior relación; también eligió a otro futbolista antes de él.

Lo más superlike

La polémica casa de Shakira y Piqué ya tiene nuevo dueño: es Lamine Yamal Shakira

Lamine Yamal compró la polémica casa donde vivieron Shakira y Gerard Piqué en Barcelona

Lamine Yamal adquirió la polémica casa que durante años fue el hogar de Shakira y Gerard Piqué en Barcelona.

¿Quién es el hermano de Lamine Yamal? Deportes

Él es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal que fue furor en el Mundial 2026: esta es su pasión

lina tejeiro tras su embarazo Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló fuerte cambio en su rostro tras su embarazo: ¿por qué se da?

Murió Héctor Ochoa Cárdenas Talento nacional

Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México