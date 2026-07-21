Por esta razón Colombia no ganaría el Mundial 2030: según teoría viral acertó el título de España

El título de España como campeona del Mundial 2026 hizo que en redes sociales resurgiera una teoría que había comenzado a circular días antes de la final y que terminó llamando la atención de miles de aficionados al fútbol.

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Lo que más sorprendió es que las tres condiciones que planteaba el mensaje coincidieron con el desenlace del torneo.

Ahora, tras el triunfo de la selección española, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si esa misma teoría podría afectar las aspiraciones de otras selecciones de cara al Mundial de 2030, entre ellas Colombia.

¿Cuál es la teoría viral que acertó el título de España?

El pasado 14 de julio, un usuario publicó en redes sociales una teoría basada en tres patrones históricos que, según afirmaba, impedirían que una selección pudiera levantar la Copa del Mundo.

La primera señal indicaba que el vigente Balón de Oro nunca termina siendo campeón del Mundial. En esta edición, el francés Ousmane Dembélé llegaba como el actual ganador del galardón y Francia quedó eliminada antes de la final.

La segunda sostenía que la selección que inicia el Mundial como número uno del ranking FIFA tampoco logra quedarse con el título. Argentina comenzó el torneo liderando la clasificación mundial, pero perdió ante España en la final.

Finalmente, la tercera apuntaba a que ningún equipo dirigido por un entrenador extranjero consigue ser campeón del mundo. Inglaterra, que tenía al alemán Thomas Tuchel como seleccionador, también quedó eliminada antes de disputar el título.

Aunque se trata únicamente de una teoría viral, muchos aficionados destacaron que las tres condiciones coincidieron con lo ocurrido en el Mundial 2026.

La teoría viral que predijo al campeón del Mundial 2026 ahora pone a hablar sobre Colombia (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

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¿Por qué esta teoría involucra a Colombia?

Tras hacerse viral nuevamente, algunos usuarios comenzaron a relacionarla con el futuro de la Selección Colombia.

De las tres condiciones mencionadas, la única que actualmente aplicaría para la Tricolor es la del director técnico. El combinado nacional es dirigido por Néstor Lorenzo, entrenador argentino que, por ahora, continúa al frente del equipo y se perfila para liderar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Aunque algunos hinchas colombianos expresaron preocupación porque la teoría pareció cumplirse en el Mundial 2026, otros recordaron que también existía la creencia de que ningún director técnico calvo podía ganar una Copa del Mundo, una racha que terminó con el título de Luis de la Fuente. Por ello, consideran que estos patrones no son más que coincidencias que pueden romperse con el paso del tiempo.