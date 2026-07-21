Lina Tejeiro destapó verdad sobre su situación sentimental: ¿habló del papá de su hijo?

Lina Tejeiro, una vez más se apoderó de la conversación en redes sociales, esto luego de que públicamente decidiera pronunciarse sobre su embarazo y revelar varios detalles hasta ahora desconocidos sobre la espera de su primer hijo.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su embarazo? Su respuesta sorprendió

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz colombiana ha construido una comunidad de millones de seguidores, reapareció y esta vez con la famosa dinámica de preguntas y respuestas, un espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

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Allí, por supuesto, Tejeiro habló de los retos y cambios que ha significado su embarazo, dejando en evidencia que, aunque ha sido una etapa maravillosa, también ha sido difícil de sobrellevar, especialmente por los malestares, dolores e incomodidades que enfrentan las mujeres en este estado.

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Y aunque su embarazo fue uno de los temas que más generó interés, sin duda hubo una preguntas que no pasó desapercibida, y es precisamente si en este momento tiene pareja, duda que ella misma resolvió al decir que no.

Lina Tejeiro ha enternecido al hablar sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

¿Lina Tejeiro habló sobre el papá de su hijo Gael?

La pregunta sobre la situación sentimental de la también empresaria, se dio a raíz de la curiosidad que ha generado el saber cuál es la identidad del padre del bebé que viene en camino, un tema que Lina no ha mencionado y del cual prefería mantener en privado.

Frente a este mismo interés sobre si el papá está junto a ella, hubo otro seguidor que le preguntó si será una mamá soltera, un interrogante que Tejeiro también aclaró por medio de sus historias.

Lina Tejeiro reveló si será mamá soltera. Foto | Canal RCN.

"Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo, mi mamá está que no cabe de la dicha (...) Amor de sobra y compañía también afortunadamente", señaló.

Por ahora, seguidores de la actual participante de MasterChef Celebrity, esperan ansiosos no solo la llegada del nuevo integrante a la familia, sino también lo que será su participación en el reality de cocina del Canal RCN.