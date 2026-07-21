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Lina Tejeiro destapó verdad sobre su situación sentimental: ¿habló del papá de su hijo?

Lina Tejeiro una vez más capturó la atención en redes sociales al compartir detalle desconocido sobre su vida amorosa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lina Tejeiro en La casa de los famosos Colombia.
Lina Tejeiro reveló si tiene una relación sentimental en este momento. Foto | Canal RCN.

Lina Tejeiro, una vez más se apoderó de la conversación en redes sociales, esto luego de que públicamente decidiera pronunciarse sobre su embarazo y revelar varios detalles hasta ahora desconocidos sobre la espera de su primer hijo.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su embarazo? Su respuesta sorprendió

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz colombiana ha construido una comunidad de millones de seguidores, reapareció y esta vez con la famosa dinámica de preguntas y respuestas, un espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

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Allí, por supuesto, Tejeiro habló de los retos y cambios que ha significado su embarazo, dejando en evidencia que, aunque ha sido una etapa maravillosa, también ha sido difícil de sobrellevar, especialmente por los malestares, dolores e incomodidades que enfrentan las mujeres en este estado.

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Y aunque su embarazo fue uno de los temas que más generó interés, sin duda hubo una preguntas que no pasó desapercibida, y es precisamente si en este momento tiene pareja, duda que ella misma resolvió al decir que no.

¿Qué ha contado Lina Tejeiro sobre su embarazo?
Lina Tejeiro ha enternecido al hablar sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

¿Lina Tejeiro habló sobre el papá de su hijo Gael?

La pregunta sobre la situación sentimental de la también empresaria, se dio a raíz de la curiosidad que ha generado el saber cuál es la identidad del padre del bebé que viene en camino, un tema que Lina no ha mencionado y del cual prefería mantener en privado.

Frente a este mismo interés sobre si el papá está junto a ella, hubo otro seguidor que le preguntó si será una mamá soltera, un interrogante que Tejeiro también aclaró por medio de sus historias.

Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity.
Lina Tejeiro reveló si será mamá soltera. Foto | Canal RCN.

"Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo, mi mamá está que no cabe de la dicha (...) Amor de sobra y compañía también afortunadamente", señaló.

Por ahora, seguidores de la actual participante de MasterChef Celebrity, esperan ansiosos no solo la llegada del nuevo integrante a la familia, sino también lo que será su participación en el reality de cocina del Canal RCN.

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