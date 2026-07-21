Lamine Yamal compró la polémica casa donde vivieron Shakira y Gerard Piqué en Barcelona

Con tan solo 19 años Lamine Yamal se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes del Mundial de fútbol 2026 más llamativos de la temporada no solo por su innato talento en las canchas, sino también por su pequeño hermano Keyne con quien comparte todas las comodidades que ha logrado en su corta carrera deportiva, entre esas su lujosa casa ubicada en Barcelona y que antes pertenecía a la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué.

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¿Cuánto pagó Lamine Yamal por la casa que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué en Barcelona?

Ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat la antigua casa de Shakira y Gerard Piqué que ganó gran popularidad durante su mediático divorcio terminó en manos de la joven promesa española Lamine Yamal quien decidió adquirir la lujosa propiedad por un valor entre 11 y 14 millones de euros en octubre del 2025.

Lamine Yamal compró la lujosa mansión de Shakira y Piqué. | AFP: Manaure Quintero

Según se dio a conocer en su momento la lujosa casa cuenta con un gimnasio personal y zona de fisioterapia necesarias para deportistas, piscina interior y exterior, junto con áreas de descanso y ocio para amigos y familiares, así como también un sistema de seguridad reforzado de última generación para mayor protección.

¿Por qué la casa de Shakira y Gerard Piqué fue tan polémica?

Vale la pena destacar que la vivienda que Shakira y Gerard Piqué compartieron en una exclusiva zona de Barcelona se convirtió en noticia internacional luego de que se confirmara el fin de su relación, tras la presunta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía.

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Después de la separación, la cantante colombiana decidió mudarse a Miami y poner la propiedad en venta. El inmueble está ubicado junto a la casa de los padres de Gerard Piqué, con quienes Shakira, según se ha comentado, no habría mantenido una buena relación.

Con la compra de esta propiedad por parte de Lamine Yamal, la vivienda inicia una nueva etapa después de haber estado ligada durante años a la historia de Shakira y Gerard Piqué.