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Presentación de Shakira en EE. UU. reforzó teoría de que no inauguró el Mundial 2026

Presentación de Shakira en Estados Unidos confirmó que no estuvo en la inauguración del Mundial 2026, según internautas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Presentación de Shakira desató nuevas teorías sobre su ausencia en el Mundial 2026
Presentación de Shakira desató nuevas teorías sobre su ausencia en el Mundial 2026. (Foto AFP: Carl De Souza | Kevin Kane).

La reciente presentación de Shakira en el cierre del Mundial de fútbol 2026 en Estados Unidos reavivó el debate entre los internautas sobre su participación en la inauguración del importante evento deportivo. Para muchos, la aparición de la cantante en este nuevo evento reforzó la teoría de que no estuvo presente en la ceremonia inaugural por varios detalles en su aspecto físico.

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¿Se confirmó la ausencia de Shakira en la inauguración del Mundial 2026? Esto dicen en redes

El show de Shakira en el cierre del Mundial 2026 llevó a varios internautas a retomar la teoría de que la cantante no habría estado presente en la ceremonia inaugural. Entre los comentarios que más llamaron la atención estuvo el de un usuario que aseguró que la reciente presentación reforzó sus sospechas tras comparar algunos detalles físicos entre ambos eventos.

La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó controversia
Shakira encendió las redes tras su show en el Mundial 2026. (AFP/ Rodrigo OROPEZA)

Según explicó, durante la inauguración en el Estadio Azteca la artista aparecía con frecuencia de espaldas o cubriendo parte de su rostro, algo que ya le había generado dudas. Sin embargo, aseguró que fue al verla compartir escenario nuevamente con Burna Boy cuando encontró, según su interpretación, más diferencias.

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“Confirmadísimo que no era Shakira la que se presentó en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026. Sí, no me salgan con el cuento de que ella es la misma que vino a México, nada que ver. Ya decía yo por qué en México siempre daba la espalda o intentaba cubrirse la cara”

¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026
¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026. (Foto AFP: Theo Wargo).

¿Por qué internauta asegura que Shakira no estuvo presente en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

El internauta centró su análisis en la estatura de ambos artistas. Señaló que en México la cantante aparentemente llevaba tenis con plataforma y, aun así, su cabeza llegaba a una altura menor respecto a Burna Boy.

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En cambio, durante el espectáculo de cierre, donde Shakira apareció descalza, afirmó que ambos mantenían prácticamente la misma diferencia de altura pese a que ahora estaba descalza, algo que, a su juicio, no tendría sentido si realmente se tratara de la misma persona.

Con base en esas observaciones, el usuario concluyó que la cantante que participó en la inauguración no habría sido Shakira, sino una supuesta doble. Sin embargo, vale la pena destacar que dicho análisis se trata de una teoría planteada por el internauta a partir de su propia comparación de las imágenes y no de un hecho confirmado.

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