Se filtra video del encuentro entre Shakira y Justin Bieber en el Mundial, ¿a qué la invitó?

La cantante Shakira se encontró con Justin Bieber en la final del Mundial 2026 y causaron revuelo entre sus millones de fanáticos.

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¿Cómo fue el encuentro de Shakira con Justin Bieber en el Mundial 2026?

Los artistas hicieron parte del show de medio tiempo de la Copa del Mundo 2026, donde la colombiana interpretó la canción oficial del Mundial "Dai, Dai" junto a Burna Boy y decenas de bailarines, mientras que Justin Bieber sorprendió cantando "Everything Hallelujah" con solo guitarra en mano.

Luego del enfrentamiento entre Argentina y España, donde este último fue el que consolidó como campeón, los artistas se cruzaron en los camerinos, donde no tardaron en saludarse.

Justin Bieber estaba acompañado por su esposa Hailey Bieber, quien también se saludó con la barranquillera.

En el video que se filtró de su encuentro y se volvió viral rápidamente, el canadiense invita a Shakira a la fiesta posterior del Mundial, a lo que ella asienta y posteriormente se despiden.

Tras este encuentro, millones de fanáticos pidieron una colaboración musical entre ellos, destacando lo mucho que le gustaría.

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¿Con quiénes compartió Shakira en el Mundial 2026?

La artista además sorprendió a sus millones de fanáticos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 millones de seguidores, mostrándose con varios famosos con los que pudo reencontrarse.

En las imágenes se dejó ver junto con Beyoncé, Los BTS, Tom Cruise, David Beckham, Anya Taylor, Kevin Hart, entre otros.

"¡Qué día ayer! Me encontré con tanta gente que aprecio y respeto, y recibí tanto cariño de todos ustedes!! Además, ¡qué viva Colombia en este día y siempre!", escribió en la descripción de la publicación.



Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y elogiaron la gran presentación que tuvo en la final de esta reñida competencia.

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Por ahora, la artista se sigue preparando para sus próximas presentaciones de su tour "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que está en Estados Unidos y posteriormente seguirá en Europa.

Asimismo, se espera que muy pronto sorprenda con nueva música, con la que suele cautivar tanto a sus fieles admiradores.