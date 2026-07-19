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Cintia Cossio rompió el silencio y reveló que por segunda vez se separó de Jhoan López

En plena transmisión en vivo, la influenciadora Cintia Cossio confesó que nuevamente está soltera.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
cintia cossio se separo otra vez
Cintia Cossio regresó a la soltería/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio sorprendió a sus millones de fanáticos al revelar que por segunda vez se separó del creador de contenido Jhoan López, padre de sus dos hijos.

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¿Cintia Cossio se separó de Jhoan López?

Recordemos que, la paisa había revelado tiempo atrás que se había divorciado de Jhoan López luego de que este le hubiera sido infiel, según detalló poco después.

cintia cossio soltera de nuevo

Si bien cada uno se tomó un tiempo, luego decidieron darse una segunda oportunidad en el amor de la que Cintia quedó en embarazo de su segundo bebé.

Aunque todo parecía marchar bien y hace un mes se les vio en redes sociales, la influenciadora sorprendió a todos al revelar que está soltera.

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¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su ruptura?

Cintia Cossio estuvo como invitada en un nuevo proyecto del streamer Mr Stiven en que evalúa talentos de sus seguidores.

cintia cossio revela ruptura

La influenciadora fue una de las jurados y en medio de sus conversaciones, dio a conocer que nuevamente está sola.

Durante su charla, estaba calificando a uno de los participantes, indicando que en su muestra había dejado muy marcado la tradición familiar donde la mujer está en la cocina y el hombre en el campo.

Mr Stiven aprovechó para cuestionarla sobre si eso pasaba en su casa actualmente, a lo que ella le preguntó si se refería a su mamá o a su hogar, y este le indicó que en su familia con su pareja e hijos, a lo que ella lo sorprendió revelando que está soltera.

"Yo no puedo hablar. Yo no tengo marido", expresó.

Mr Stiven no pudo ocultar su sorpresa y le preguntó si era verdad, a lo que ella sonrío y le reiteró que no tenía pareja.

Otro de los jurados confirmó la noticia al señalar que, él también quedó sorprendido, pues cuando ella llegó no estaba Jhoan y le preguntó por él y allí ella le confesó la verdad.

"Me dijo no y se puso a llorar atrás y yo uy no", señaló.

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Cabe destacar que, muchos han mencionado que quizás pudo estar molestando en el live como ella suele hacerlo, por lo que, guardan la esperanza de que sigan juntos.

Por el momento, ninguno de los dos ha aclarado dichas declaraciones.

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