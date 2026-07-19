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Ferrán da declaraciones tras su gol que le dio la copa a España: “el gol no ha sido mío”

El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo.
El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo | Foto: AFP / FRANCK FIFE

En un partido emocionante lleno de sentimientos encontrados, goles anulados, un expulsado y hasta un enfrentamiento; España se convirtió en la nueva campeona del mundo y le quitó la ilusión a Argentina de un bicampeonato.

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¿Qué dijo Ferrán Torres sobre su gol que le dio el segundo mundial a España en su historia?

Al terminar el encuentro, llegaron los medios de comunicación a entrevistar a los jugadores y las declaraciones de Ferrán han dado de qué hablar en las redes, pues le restó importancia a su hazaña y se mostró feliz con el triunfo en general, dejando ver que, para él, era justo que terminaran campeones y el destino les tenía guardada esta victoria.

Los memes que dejó la derrota de Argentina
Memes del último partido del Mundial. (AFP/ FRANCK FIFE)

Además, el futbolista no dudó en expresar que el gol no era suyo, sino de las 47 millones de personas de su país, pues entiende que esa gloria significa una felicidad compartida, una ilusión que era de todos sus compatriotas y que eso es lo que más le llena el pecho de felicidad

“El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible” expresó el español un poco agitado por la exigencia física propia de este deporte.

¿Cómo se vivió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

Los primeros 90 minutos del partido se vieron envueltos por llegadas de España al arco que fueron frustradas tanto por la defensa como por el arquero, generando así que se fueran a la prórroga de media hora más.

Ambos equipos estaban buscando desesperadamente el gol que les daría la copa, pero solo España, gracias a una impecable definición del delantero Ferrán Torres, logró sumar el tanto que los convertía parcialmente en campeones hasta que llegara el pitido final.

Llenos de frustración, nostalgia y tristeza, los jugadores de Argentina lloraron al ver cómo la ilusión se iba por la borda, pero, además, fueron con reclamos a los jugadores del equipo rival, terminando el encuentro con un bochornoso desacuerdo en el que se vieron involucrados más de uno.

Finalmente, España logró celebrar su triunfo con la copa en mano y llenos de gritos, saltos y cánticos.

El director técnico de la Selección Argentina se mostró desolado tras perder la copa y dijo que tendrá que pensar su continuidad con el equipo.
El director técnico de la Selección Argentina se mostró desolado tras perder la copa y dijo que tendrá que pensar su continuidad con el equipo | Foto: AFP / PATRICIA DE MELO

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