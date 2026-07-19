Los memes que dejó la derrota de Argentina contra España en el Mundial 2026

En la tarde de este domingo 19 de julio, se vivió la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026, en donde Argentina se enfrentó a España, dejando como ganadores a los europeos.

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Sin duda, fue todo un partido de final de la copa del mundo, pues no estuvo nada fácil para los dos equipos; en el caso del país hispano, quien tuvo varios intentos de marcar gol, tuvo un gran rival que fue el Dibu Martínez, quien tapó con mucha precisión.

En el caso del país latinoamericano, obtuvo tres tarjetas amarillas, e incluso una de ella se debió por un reclamo que le hicieron al árbitro por, supuestamente por no pitar una falta contra España; también hubo roja y una expulsión.

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El último partido de este Mundial 2026, generó tantas emociones e incluso en quienes no son aficionados del fútbol, que, las reacciones, mofas, críticas y divertidos memes, no faltaron en las redes, pues como es de costumbre, los internautas hacen de las suyas.

¿Cuáles memes dejó le partido de la gran final de La Copa Mundial FIFA 2026?

Este partido de la final de La Copa Mundial FIFA 2026 está generando muchas reacciones, e incluso de los expertos y comentaristas, quienes dijeron que este podría ser el primer partido en donde Messi casi no tiene contacto con la pelota.

Los memes que dejó la derrota de Argentina .(AFP/ Shaun Botterill)

Por otro lado, los memes divertidos no se han hecho esperar, pues hubo momentos que generaron diferentes comentarios sobre el juego y sobre los futbolistas; en el caso del español Cucurella, fue casi que protagonista por su cabello.

¿Cuáles otros momentos dejó le partido de Argentina Vs España?

Ante las actitudes de algunos argentinos, como Messi que se tiró al piso sin razón, también causó gracia, por lo que usaron personajes infantiles para recrear la escena.

Fue tan criticado el juego del equipo suramericano que, su forma de luchar por la pelota fue cuestionada, debido a que ellos atacaban muy rudo para poder obtener el balón y eso, también tuvo su meme.

Finalmente, ante el triunfo de España contra Argentina, hubo un meme que se viralizó e incluso antes del partido, en donde Lamine Yamal es quien ducha a Messi, pues en esta semana salió a la luz de Lionel grabando una campaña con el joven español.