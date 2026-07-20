Se viraliza video de pasajeros españoles en un avión cuando piloto les contó que ganaron el Mundial

Este domingo 19 de julio se vivió en New Jersey una de las finales más emocionantes de un mundial y, aunque Argentina tenía la ilusión de un bicampeonato, España demostró que merecía su segunda Copa del Mundo y se la llevó.

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De inmediato, españoles en todo el mundo celebraron de todas las formas posibles y se han mostrado orgullosos por lo que consiguió su selección, haciendo que las redes sociales del mundo se inunden con los videos de su felicidad.

Así fueron los momentos más tiernos de Keyne, el hermanito de Lamine Yamal, tras la victoria de España. (Foto AFP: Franck Fife).

¿Cuál es el video del vuelo que celebró la victoria gracias al anuncio del piloto?

Uno de los videos que se ha hecho más viral en estas plataformas tiene que ver con un vuelo español en el que sus pasajeros estaban expectantes a lo que había sucedido, pues, durante la trayectoria, el uso de redes de internet no suele ser permitido y debían esperar al aterrizaje para conocer el destino de su equipo.

El piloto, sin poder contener la emoción de que España era campeona y justo antes de aterrizar, decidió hablarles a sus pasajeros por el altavoz para darles la noticia y la forma en que lo hizo ha generado muchas reacciones.

Y es que el piloto quiso comenzar bromeando y preocupando un poco a sus compatriotas usando la palabra “lamentablemente” para iniciar la oración, por lo que muchos pensaron que lo que se venía era la noticia de la derrota. Sin embargo, lo que el profesional de la aviación dijo fue:

“Lamentablemente… aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella, tendrán que comprarse otra”.

El avión, de inmediato, se llenó de gritos y saltos por parte de los pasajeros, quienes empezaron a cantar barras de su selección y a ondear las banderas de su país que ya llevaban en sus manos por el momento histórico que estaban viviendo.

¿Cómo se vivió la final del Mundial 2026?

Recordemos que esta final empezó siendo bastante dura para los dos países que la disputaban, pues se fueron al alargue luego de que ninguno de los dos equipos pudiera meter un solo gol en los 90 minutos reglamentarios. Fue en esa prórroga que el delantero Ferrán Torres consiguió una definición impecable del gol que los llevó a la victoria.

Muchos fans de Argentina y de Messi, sin embargo, se mostraron bastante tristes por el resultado, pero sabían que de eso se trata el fútbol: algunas veces ganar y otras perder.

Lamine Yamal sorprendió con su reacción durante el altercado entre argentinos y españoles. (AFP/ Pedro UGARTE )