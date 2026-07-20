Sebastián Villalobos se mostró afectado por derrota de Argentina frente a España en el Mundial 2026

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 9 millones 700 mil seguidores, el reconocido y talentoso creador de contenido colombiano Sebastián Villalobos, a quien pronto veremos en las cocinas de MasterChef Celebrity como participante de esta temporada; reveló su tristeza por la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

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¿Por qué a Sebastián Villalobos lo puso triste el resultado de la final del Mundial 2026?

Con una foto de él pensativo mientras usa la camiseta de Argentina, el influencer decidió comentar con sus fans la tristeza que le generó no poder ver a Messi campeón, por segunda vez en su carrera, de una Copa del Mundo y aún más teniendo en cuenta que se acabará pronto la trayectoria del ídolo argentino y no volverá a jugar este campeonato.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Sin embargo, también reconoció que la derrota fue justa por la superioridad que mostró España en el encuentro.

“Hubiese sido lindo ver campeón a Messi por segunda vez, en su último mundial, pero así es el fútbol. España tiene mucho mérito, fue superior en la cancha y se ganó el título de campeón por hacer lo que tenía que hacer ¡Felicidades, chavales!” escribió el famoso colombiano en el texto de su historia.

Además de esta lamentación, Sebastián también decidió darles un dato curioso a sus fans acerca de una increíble predicción que habría hecho una reconocida revista internacional.

“¿Podemos hablar de cómo la revisa The Economist predijo incluso que el gol sería de volea?” escribió Villalobos anexando la caricatura con la que se habría hecho la predicción.

Esto demuestra que, en la división que había de los fans del fútbol acerca de apoyar al equipo sudamericano o al equipo europeo, Sebastián se ubicaba junto a los seguidores de Messi y que sabía perfectamente que el resultado podía no estar a su favor.

¿Qué perdió Argentina al no poder ganarle a España en la final del Mundial 2026?

Recordemos que ayer, domingo 19 de julio, en esa final los dos países se jugaban hitos históricos en sus trayectorias, pues para Argentina significaba ser bicampeones, porque ya lo habían sido en el 2022, pero España tenía la ilusión de su segunda copa en toda su historia, pues la única que habían ganado fue la del 2010.

La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)