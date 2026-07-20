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Trofeo del Mundial 2026 terminó dentro de una bolsa plástica tras victoria de España | VIDEO

La celebración por el título de España en el Mundial 2026 dejó una imagen que no pasó desapercibida en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así terminó el trofeo del Mundial 2026 tras la celebración de España y desató críticas
Así terminó el trofeo del Mundial 2026 tras la celebración de España y desató críticas. (Foto AFP: Franck Fife).

El trofeo del Mundial 2026 llamó la atención tras la victoria de España, no solo por simbolizar el título, sino por la forma en la que fue transportado después de la ceremonia de premiación. La imagen del galardón dentro de una bolsa plástica desató todo tipo de reacciones entre los aficionados y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

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¿Cómo fue transportado el trofeo del Mundial 2026 tras victoria de España?

El pasado domingo 19 de julio se llevó a cabo la gran final del Mundial de fútbol 2026 en donde Argentina y España se enfrentaron por conseguir este logro para su selección. Tras noventa minutos reglamentarios y 30 de alargue el encuentro se definió con la victoria de España tras anotar un gol y tapar varios tiros de los argentinos.

El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo.
El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo | Foto: AFP / FRANCK FIFE

Una vez se definió el título, los españoles recibieron el anhelado trofeo de la FIFA y con orgullo lo alzaron hacia el cielo mientras la multitud los observaba. Sin embargo, esta emotiva escena pasó a un segundo plano cuando horas después los jugadores fueron captados saliendo del recinto y uno de ellos, Marc Cucurella, llevaba en sus manos el trofeo, pero no en su lujoso empaque, sino en una bolsa plástica transparente.

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El momento captado, al parecer, por un reportero rápidamente se volvió viral y generó un sinnúmero de comentarios al respecto por parte de los hinchas argentinos sobre el destino que tuvo la significativa estatuilla de oro.

¿Cómo reaccionaron los hinchas argentinos a la forma en la que fue transportado el trofeo del Mundial 2026 por los jugadores de España?

Varios usuarios cuestionaron que la copa fuera llevada dentro de una bolsa transparente y aseguraron que al equipo campeón le faltó emoción al momento de celebrar el título, dejando opiniones divididas sobre la manera en que festejaron la conquista.

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“Son de cuarta estos, están más felices por habernos ganado que por haber salido campeones jajajaja, NI ONDA PARA FESTEJAR TIENEN”, “1ro es una crotada lo que hace, 2do NOSOTROS (Argentina)”, “jajaja la copa se lleva con más orgullo”, “Ganaron bien! Pero no tiene onda para festejar, termino el partido y ellos como si nada, jajajaja o sea salieron campeones del mundo”, fueron algunos de los comentarios.

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