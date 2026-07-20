La exorbitante suma de dinero que ganó España como campeón y Argentina como subcampeón del Mundial

España se quedó con el triunfo de la copa del Mundial de la FIFA 2026 tras enfrentarse a Argentina en un partido decisivo cuyo marcador fue de 1-0 a favor de los europeos.

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Tras quedarse con la copa, las reacciones hicieron eco. Cada fanaticada apoyó a su selección favorita, las cuales se llevaron medallas. Sin embargo, ese no es el único premio, pues tanto los campeones como los subcampeones recibieron dinero por sus actuaciones en la final del Mundial 2026.

¿Cuánto dinero ganaron España y Argentina tras el Mundial 2026?

No es un secreto que la economía se mueve bastante en un evento deportivo de este tipo. Entonces, el dinero no solo está en quienes aprovechan el marketing para ganar con el Mundial, entre otros factores, sino que a la vez en los jugadores de fútbol.

La final del Mundial 2026 fue entre España y Argentina | Foto David Ramos / AFP.

Tanto España como Argentina ganaron dinero. Meses antes de que arrancara el torneo más importante del fútbol, la FIFA ya había hecho el anuncio de que tuvo una probación económica de 727 millones de dólares para el Mundial 2026.

De dicho monto, 655 millones de dólares se reparten entre las diferentes actuaciones de los equipos de fútbol que compiten por la Copa Mundo. Es así como se determina la cantidad de dinero que se lleva el campeón y el subcampeón.

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Sin más detalles al respecto, España, al haber ganado el Mundial 2026, recibió 50 millones de dólares. Por su parte, Argentina, al haber quedado con el segundo puesto de subcampeón, recibió 33 millones de dólares.

A lo anterior se incluye el dinero que recibió el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, es decir, a la selección de Francia le dieron 29 millones de dólares, mientras que a la selección de Inglaterra 27 millones de dólares. En resumen, ninguno se fue con las manos vacías.

Selección de España con la Copa Mundo | Foto Jewel Samad / AFP.

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¿Qué otro premio recibió España tras ganar el Mundial 2026?

Aparte de la copa y el dinero, España recibió más premios como campeón del Mundial 2026.

A los jugadores se les dio un anillo, algo que antes no había sucedido, el cual se creó bajo la inspiración de la tradición de las grandes ligas estadounidenses como la NBA y la NFL. Su material es de oro con incrustación de diamantes y zafiros azules.