Andrea Valdiri rompió el silencio en plena entrevista sobre lo que siente por Yina Calderón

Andrea Valdiri mencionó a Yina Calderón después de un considerable tiempo en el que la bailarina no hablaba de la empresaria de fajas.

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¿Por qué Andrea Valdiri y Yina Calderón no se hablan?

Se sabía que la relación entre Yina y Valdiri no había quedado en los mejores términos, luego de que la polémica influencer no se enfrentara con la barranquillera en un evento de boxeo. A partir de ello, prometieron no mencionarse en ningún escenario.

Andrea Valdiri se encuentra en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Ninguna se había referido puntualmente a la otra. Aunque sí había indirectas que se viralizaban, el nombre como tal no se mencionaba hasta hace poco que en plena entrevista le preguntaron a Andrea Valdiri sobre Yina Calderón.

Andrea se encuentra en República Dominicana; la influenciadora está de visita y en lo que sería una gira de medios para darse a conocer en este país. Precisamente, estuvo como invitada en el programa de radio que se llama 'Jessica en punto'; allí no pudo evadir la pregunta sobre qué relación tiene con Yina Calderón.

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¿Qué siente Andrea Valdiri por Yina Calderón?

A diferencia de lo que muchos pensaban, sorprendió el hecho de que la barranquillera contestó que no tiene ninguna diferencia con la empresaria de fajas, inclusive, remarcó que tiene claro el papel de "villana" que a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le ha permitido darse a conocer a nivel internacional.

No obstante, Valdiri aprovechó para lanzar su pulla, pues remarcó que siente que Calderón le tiene una admiración secreta a ella.

"Es una admiración silenciosa. Yo hoy en día no tengo nada en contra de ella, entiendo su papel de villana. ¿Dónde está ahora? En programas internacionales y la vaina", fueron las palabras de Andrea Valdiri en el mencionado programa radial.

Yina Calderón habla sin filtros en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón no ha reaccionado a las recientes palabras de Andrea Valdiri, al decir que no tiene nada en contra suya, pero hace poco la empresaria lanzó comentarios sobre las mujeres que presumen a sus novios en redes y después terminan, palabras que enseguida fueron vinculadas con la barranquillera porque rompió su relación amorosa con Juan Daniel Sepúlveda y ahora se encuentra en República Dominicana.