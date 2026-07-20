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Johanna Fadul en el ojo del huracán por apoyar a España y no a Argentina en el Mundial, ¿qué dijo?

Johanna Fadul se defendió de los que la critican. La actriz les habló a los hinchas argentinos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Johanna Fadul, selección España
Johanna Fadul en el ojo del huracán por apoyar a España y no a Argentina en el Mundial | Foto del Canal RCN y Jewel Samad / AFP.

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul, apareció en redes sociales haciendo un llamado al respeto, puesto que reportó que se le han ido en su contra al apoyar recientemente a España y no a Argentina en la final del Mundial 2026.

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El pasado domingo 19 de julio, se definió el campeón del Mundial 2026. La selección ganadora fue España y, como suele pasar en estos eventos, las opiniones no cesaron. En efecto, en las plataformas digitales hay múltiples videos de figuras públicas dando a conocer sus apoyos y posturas, ya fuesen por Argentina o España.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre España, campeón del Mundial 2026?

En el caso de Johanna Fadul, quien suele ser de las mujeres de la farándula más criticadas, comentó que quería que ganara el equipo europeo, lo cual desató una ola de comentarios en su contra hasta el punto en el que decidió tomar su teléfono celular y defenderse.

Johanna Fadul
Johanna Fadul suele generar muchas críticas en redes sociales | Foto del Canal RCN.

En sus palabras, la exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia dijo que no se iba a callar, pues ella tiene el derecho de expresar lo que quiera. Asimismo, hizo un llamado para la hinchada argentina y otros más detalles.

"Y no me voy a callar. Sí, soy figura pública, entonces, porque soy figura pública, tengo que reservarme comentarios, opiniones y demás, ¿por qué?", cuestionó la artista bogotana.

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Enseguida, Johanna manifestó que hay detractores que se creen en el derecho de irse en su contra, cuando las cosas no deberían ser así.

"O sea, de verdad, ¿es necesario? Yo creo que no. Y si a ustedes les gusta una cosa y a mí no, bien por ustedes, entonces respeten también la opinión y los gustos de las otras personas", agregó.

Johanna Fadul
Johanna Fadul es de las que dice las cosas como las piensa | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre la selección Argentina?

Para finalizar, la actriz, quien se caracteriza por decir lo que piensa en redes sociales, comentó que la vida se trata de tener diferencias, de modo que lamentó que Argentina no hubiese ganado el Mundial 2026, pero disfruta el logro de España.

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"Bien por ellos (España). Ustedes (Argentina) ya han ganado varias veces. Y sí, son muy buenos, bravo por eso. Y no estoy ni resentida ni dolida porque no llegamos; qué cag4da por Colombia, pero así es la vida y así es el juego... Más paz y menos od1o, más amor", finiquitó.

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