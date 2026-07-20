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Así reaccionó Antonella tras la derrota de Messi en el Mundial 2026; esto dijo

Antonella Roccuzzo se pronunció luego de que Lionel Messi perdiera contra España en la Copa del Mundo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
antonella y messi mundial 2026
Antonella dedica mensaje a Messi tras perder contra España/AFP: Dimitrios Kambouris/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Antonella Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, se pronunció tras la derrota de Argentina contra España en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Antonella Roccuzzo tras la derrota de Messi en el Mundial 2026?

Messi perdió junto la Selección de Argentina en la final del Mundial 2026 tras un marcado 1-0, ganado España, cuya Selección logró quedar campeona.

antnella le dedica mensaje a messi en el mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 41 millones de seguidores, Antonella compartió un carrusel con dos fotografías del 10, en donde lo llenó de elogios por su desempeño en la Copa del Mundo 2026.

"Siempre vas a ser el mejor, no solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre pel*ás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único", escribió.

Asimismo, le agradeció por enseñarle cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia.

Le detalló el gran ejemplo que es para sus hijos y la inspiración que es para millones de personas alrededor del mundo.

"Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo", agregó.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras las palabras de Antonella Roccuzzo a Messi?

Luego de la publicación, miles de fanáticos reaccionaron llenándolos de elogios y aplausos por el gran matrimonio que tienen.

antonella reacciona a derrota de messi en el mundial

Muchos aprovecharon para también dedicarle amorosas palabras al jugador y detallar que, aunque no se llevó la Copa del Mundo, sí la admiración y el respeto de muchos.

Cabe mencionar que, este era el último Mundial el argentino juega, por lo que, era bastante especial para él.

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Famosos como Nicki Nicole, Silvy Araujo, Lele Pons, Valentina Ferrer, Lorena Meritano y más le dejaron sentidos mensajes apoyándolos.

Por ahora, Messi se encuentra descansando, mientras sus fanáticos están a la expectativa de su futuro futbolístico.

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