Karina García sorprendió al confesar qué tipo de ropa utilizará durante su embarazo

La influenciadora colombiana Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar qué estilo de ropa utilizará durante su embarazo; además, dio detalles de por qué tomó esa decisión.

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¿Cuántos meses de embarazo tiene Karina García?

Después de varios meses de rumores y controversias alrededor de la vida personal de Karina García, el 24 de junio del 2026 la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encontraba embarazada por tercera vez. En esta ocasión, el papá de su bebé es su actual pareja, Kris R, uno de los artistas más reconocidos del trap en Colombia.

Karina García anunció que está esperando su tercer hijo (Foto de Canal RCN)

El anuncio generó todo tipo de comentarios, incluyendo el de Yina Calderón, quien ya había hecho pública la noticia antes de que la misma Karina lo hiciera. Sin embargo, casi un mes después de que fuera un tema de interés público, la influencer y el cantante realizaron una transmisión en vivo donde aclararon algunas preguntas sobre su embarazo.

Durante la dinámica, la pareja no habló específicamente de cuántos meses de embarazo tenía Karina, pero, por el aspecto de su barriguita, se puede especular que es entre cuatro o cinco.

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¿Cuál será la ropa que utilizará Karina García durante su embarazo?

El estilo de Karina García ha sido un tema muy controversial desde que la paisa hace parte del mundo del entretenimiento, ya que muchos internautas aseguran que se viste muy “vulgar” y “mostrona”. Sin embargo, Karina García ha admitido que no le afecta lo que digan de ella, convirtiéndose en un referente para muchas de sus seguidoras.

Karina García recibe críticas por su forma de vestir (Foto de Canal RCN)

Hace poco se viralizó un fragmento en el que Kris R y Karina hablaban sobre su bebé. Durante la conversación, un comentario en particular llamó la atención de la influenciadora: "¿Por qué no usas ropa materna si hay unos estilos muy bonitos?"

De inmediato, la influenciadora respondió de manera natural y sincera

Mi reina, porque yo no nací para ponerme ropa de maternidad (…) yo me rehuso a usar ropa de maternidad; además me veo muy mamasita así… con mis bodys que me forren la barriguita. Cada quien con sus gustos, pero no, yo no.

Las declaraciones de Karina García dieron a entender a sus seguidores que su estilo no cambiará y que, por el contrario, será más marcado que nunca.